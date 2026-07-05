La Capital | Opinión | táctica

Cuando la incoherencia es la táctica

Un mes de mentiras, dos fallos y una doble moral que el sentido común desnuda en dos minutos

Ciro Seisas / Senador provincial

Por Ciro Seisas / Senador provincial

5 de julio 2026 · 19:10hs
Google Seguir a La Capital en Google
Proyecto de transformación de la Costa Norte de Rosario.

Proyecto de transformación de la Costa Norte de Rosario.

Hay una prueba de honestidad intelectual muy sencilla de hacer y muy difícil de pasar: sostener la misma posición frente a los mismos hechos, independientemente de si el resultado te favorece. En política esa prueba se llama coherencia. Pero hay quienes la esquivan, conscientes de la memoria selectiva de muchos. La esquivan a propósito.

Porque cuando la incoherencia es una táctica, el objetivo no es tener razón: es instalar ruido, frenar, desgastar. En el debate por la transformación de la Costa Norte de Rosario, quedó en evidencia.

El 1° de junio, Juan Monteverde y concejales de Ciudad Futura presentaron un amparo para paralizar todo, la licitación, los vallados, las demoliciones, cualquier intervención en la zona. Todo. Diez días después les salió un fallo favorable y lo celebraron. "No al parque", publicó Monteverde. Visiblemente contento. Hasta ahí, la Justicia era el árbitro legítimo del conflicto. Pero apenas diez días más tarde, el mismo Monteverde fue al Concejo y pidió que las obras de infraestructura de la costanera avanzaran. Así como suena. Las mismas que su propio amparo había paralizado. No es una contradicción menor. Es alguien corriendo detrás de su propio argumento sin poder alcanzarlo. Inentendible, excepto que no haya buena intención.

El 3 de julio, el juez Marcelo Quiroga rechazó la cautelar. Sostuvo que no existe verosimilitud del derecho, ni peligro en la demora, ni perjuicio irreparable, y que las violaciones denunciadas "no se presentan con la nitidez" planteada en la demanda.

Es decir, que los argumentos no alcanzaban ni para una medida provisoria. Las obras quedaron habilitadas. La reacción de Ciudad Futura: el fallo es "insólito" y "arbitrario". La misma Justicia que semanas antes era el árbitro legítimo ahora no sirve. Antes, tampoco habían conseguido el quórum en el Concejo. Tres vías institucionales. Tres rechazos. Y en las tres, el problema fue siempre la institución. Nunca la posición propia.

Hay que hablar de lo que se intentó frenar, porque durante más de un mes se intentó implantar una versión que no tenía nada que ver con la realidad. Lo dijimos.

La renovación de la Costa Norte no es un tobogán en la playa. Es devolverle a los rosarinos más de dos kilómetros y medio de ribera que estaban deteriorados, contaminados y en algunos tramos directamente apropiados. Son 2.400 metros más de playa pública, libre, gratuita. Una costanera nueva de 1.500 metros. Un espacio para que los kayakistas finalmente tengan su acceso al río. Un mercado para ordenar la venta ambulante que hoy opera sin ningún encuadre. Y la reparación del conducto Piaggio, que desde hace años descarga residuos cloacales directamente sobre la playa que todos queremos cuidar. Eso es lo que intentaron frenar. Los mismos que se presentan como defensores del medioambiente intentaron paralizar la única obra que termina con esa contaminación. Contradictorio.

También circuló un render falso que mostraba la eliminación masiva de árboles. Era mentira. El municipio lo desmintió. No hubo rectificación. Y la obra , adjudicada con fondos 100% provinciales, $13.735 millones, 540 días de plazo , siguió siendo presentada como una privatización. Es todo lo contrario. Pero cuando la narrativa está construida de antemano, los datos no importan demasiado.

El sentido común no necesita un abogado para leer todo esto. Si el fallo que te da la razón es legítimo y el que no te la da es arbitrario, el problema no es el sistema: sos vos.

Si pediste frenar una obra y diez días después pediste que avanzara, el problema no es la obra: es que la posición nunca fue sobre la obra. Si circulaste una mentira durante semanas y no la corregiste cuando te la señalaron, no es un error: es una decisión. La política tiene que rendir cuentas por lo que dice, porque tiene peso, la responsabilidad y carga pública de representar a otros ciudadanos. No solo por lo que hace.

La incoherencia no es solo un problema político. Es una estrategia de credibilidad. Con desorientación y repartiendo sinsentido. La víctima es, hasta que cada vecino recorra la obra , la credibilidad.

Una vez que se pierde, no se recupera con cambio de figuritas ni presentando otro recurso de amparo.

Ver comentarios

Las más leídas

¿Por qué flameó la bandera de Estados Unidos en el Monumento?

¿Por qué flameó la bandera de Estados Unidos en el Monumento?

Confirman que el cuerpo hallado en Serodino es de Gastón Montenegro

Confirman que el cuerpo hallado en Serodino es de Gastón Montenegro

La maternidad creada tras un secuestro mafioso cumple 87 años

La maternidad creada tras un secuestro mafioso cumple 87 años

El Aeropuerto de Rosario pasó una prueba clave: recibió 34 vuelos desviados y dos Boeing 747

El Aeropuerto de Rosario pasó una prueba clave: recibió 34 vuelos desviados y dos Boeing 747

Lo último

Se destinarán casi $16.700 millones para reparar rutas estratégicas del centro de la provincia

Se destinarán casi $16.700 millones para reparar rutas estratégicas del centro de la provincia

Batacazo histórico: Noruega eliminó a Brasil con un doblete del gigante Haaland

Batacazo histórico: Noruega eliminó a Brasil con un doblete del gigante Haaland

Cuando la incoherencia es la táctica

Cuando la incoherencia es la táctica

Rosario bajo frío polar: cómo estará el tiempo en la primera semana de vacaciones

Las vacaciones de invierno empezaron con frío intenso en Rosario y un escenario meteorológico que obligará a mirar el pronóstico antes de salir de casa.
Rosario bajo frío polar: cómo estará el tiempo en la primera semana de vacaciones
El gurú rosarino del blue ve al dólar en $1.550 y avisa: el negocio no está bajo el colchón
Economía

El "gurú" rosarino del blue ve al dólar en $1.550 y avisa: el negocio no está bajo el colchón

¿Por qué flameó la bandera de Estados Unidos en el Monumento?
La Ciudad

¿Por qué flameó la bandera de Estados Unidos en el Monumento?

El Aeropuerto de Rosario pasó una prueba clave: recibió 34 vuelos desviados y dos Boeing 747
La Ciudad

El Aeropuerto de Rosario pasó una prueba clave: recibió 34 vuelos desviados y dos Boeing 747

Confirman que el cuerpo hallado en Serodino es de Gastón Montenegro
Policiales

Confirman que el cuerpo hallado en Serodino es de Gastón Montenegro

Se destinarán casi $16.700 millones para reparar rutas estratégicas del centro de la provincia
La Región

Se destinarán casi $16.700 millones para reparar rutas estratégicas del centro de la provincia

Dejanos tu comentario
Las más leídas
¿Por qué flameó la bandera de Estados Unidos en el Monumento?

¿Por qué flameó la bandera de Estados Unidos en el Monumento?

Confirman que el cuerpo hallado en Serodino es de Gastón Montenegro

Confirman que el cuerpo hallado en Serodino es de Gastón Montenegro

La maternidad creada tras un secuestro mafioso cumple 87 años

La maternidad creada tras un secuestro mafioso cumple 87 años

El Aeropuerto de Rosario pasó una prueba clave: recibió 34 vuelos desviados y dos Boeing 747

El Aeropuerto de Rosario pasó una prueba clave: recibió 34 vuelos desviados y dos Boeing 747

Autopista Rosario–Santa Fe: Preparan el inicio de trabajos para la segunda etapa del tercer carril

Autopista Rosario–Santa Fe: Preparan el inicio de trabajos para la segunda etapa del tercer carril

Ovación
La noche del domingo termina en el Morosano: Temperley va por el pasaje a octavos de la Liga Federal
Ovación

La noche del domingo termina en el Morosano: Temperley va por el pasaje a octavos de la Liga Federal

La noche del domingo termina en el Morosano: Temperley va por el pasaje a octavos de la Liga Federal

La noche del domingo termina en el Morosano: Temperley va por el pasaje a octavos de la Liga Federal

Chimy Ávila quedó libre y hasta que no firme en otro club, Central siempre será una posibilidad

Chimy Ávila quedó libre y hasta que no firme en otro club, Central siempre será una posibilidad

Lo mejor que ofreció Newells en el amistoso contra Argentinos

Lo mejor que ofreció Newell's en el amistoso contra Argentinos

Policiales
Confirman que el cuerpo hallado en Serodino es de Gastón Montenegro
Policiales

Confirman que el cuerpo hallado en Serodino es de Gastón Montenegro

Santa Fe: imputaron a seis policias por tortura y vejaciones a un preso en una comisaría

Santa Fe: imputaron a seis policias por tortura y vejaciones a un preso en una comisaría

Hallan un cuerpo enterrado en la zona de Serodino e investigan si es Gastón Montenegro

Hallan un cuerpo enterrado en la zona de Serodino e investigan si es Gastón Montenegro

Se reconfigura el mapa de narcomenudeo en Villa Banana

Se reconfigura el mapa de narcomenudeo en Villa Banana

La Ciudad
Rosario bajo frío polar: cómo estará el tiempo en la primera semana de vacaciones
La Ciudad

Rosario bajo frío polar: cómo estará el tiempo en la primera semana de vacaciones

El Aeropuerto de Rosario pasó una prueba clave: recibió 34 vuelos desviados y dos Boeing 747

El Aeropuerto de Rosario pasó una prueba clave: recibió 34 vuelos desviados y dos Boeing 747

El puente Rosario - Victoria recupera todas sus luces e incorpora tecnología Led

El puente Rosario - Victoria recupera todas sus luces e incorpora tecnología Led

¿Por qué flameó la bandera de Estados Unidos en el Monumento?

¿Por qué flameó la bandera de Estados Unidos en el Monumento?

Karina Milei: El objetivo es que mi hermano sea reelecto en 2027
Política

Karina Milei: "El objetivo es que mi hermano sea reelecto en 2027"

Liberaron al portero imputado por abuso sexual en un jardín de Empalme Graneros
La Ciudad

Liberaron al portero imputado por abuso sexual en un jardín de Empalme Graneros

Luz verde del Concejo para un nuevo plan estratégico de movilidad en Rosario
La Ciudad

Luz verde del Concejo para un nuevo plan estratégico de movilidad en Rosario

Sofi Martínez recibió un saludo especial de Messi tras la victoria ante Cabo Verde
Ovación

Sofi Martínez recibió un saludo especial de Messi tras la victoria ante Cabo Verde

Incendio en barrio Alvear: un auto quedó destruido tras un operativo de más de una hora
La Ciudad

Incendio en barrio Alvear: un auto quedó destruido tras un operativo de más de una hora

Triquinosis: refuerzan medidas de prevención ante la detección de casos en la región
La Región

Triquinosis: refuerzan medidas de prevención ante la detección de casos en la región

Fiesta Casa Brava: el bar tendrá su gran reunión en La Segunda Seguros Arena
La Ciudad

Fiesta Casa Brava: el bar tendrá su gran reunión en La Segunda Seguros Arena

Bautista: el pibe de Cañada, campeón del mundo, es también un campeón de la vida

Por Pablo Mihal
Ovación

Bautista: el pibe de Cañada, campeón del mundo, es también un campeón de la vida

Los Raviolis: Creemos que los niños son seres políticos

Por Morena Pardo
Zoom

Los Raviolis: "Creemos que los niños son seres políticos"

Vacaciones de invierno: un sábado de salas de escape, cine y observación en el cielo
Zoom

Vacaciones de invierno: un sábado de salas de escape, cine y observación en el cielo

La actividad económica de Santa Fe cayó 1,3% en abril
Economía

La actividad económica de Santa Fe cayó 1,3% en abril

Argentinazo en Miami: con el corazón en la mano y mucha angustia, la selección sigue viva

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)
Mundial 2026

Argentinazo en Miami: con el corazón en la mano y mucha angustia, la selección sigue viva

El BCRA anunció una refinanciación de deuda por u$s 6 mil millones
Economía

El BCRA anunció una refinanciación de deuda por u$s 6 mil millones

El frío sigue y hay nuevo alerta amarillo por temperaturas extremas
La Ciudad

El frío sigue y hay nuevo alerta amarillo por temperaturas extremas

Primera C: Argentino y Leones FC, afrontarán sus partidos con diferentes realidades

Por Juan Iturrez
Ovación

Primera C: Argentino y Leones FC, afrontarán sus partidos con diferentes realidades

Desestiman la cautelar de Ciudad Futura y avanza la renovación de costanera norte
La Ciudad

Desestiman la cautelar de Ciudad Futura y avanza la renovación de costanera norte

Rugby: el Torneo Regional del Litoral vuelve a escena con partidos para todos los gustos

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: el Torneo Regional del Litoral vuelve a escena con partidos para todos los gustos

Crimen del policía en Carcarañá: fiscal acreditó que le clavaron un hierro en el cráneo
Policiales

Crimen del policía en Carcarañá: fiscal acreditó que le clavaron un hierro en el cráneo

Pruebas Aprender: Son datos alentadores, pero la situación sigue crítica, dijo Goity
La ciudad

Pruebas Aprender: "Son datos alentadores, pero la situación sigue crítica", dijo Goity

Cárcel de Piñero: absolvieron a un preso que mató por exceso de defensa
Policiales

Cárcel de Piñero: absolvieron a un preso que mató por exceso de defensa