La cocina vasca distinguida d ela mano de Itziar Aguirre

20 de septiembre 2025 · 00:00hs
Verónica Irizar e Itziar Aguirre 

Verónica Irizar e Itziar Aguirre 

La cocinera y embajadora cultural Itziar Aguirre recibió una distinción del Concejo Municipal de Rosario como referente de la gastronomía vasca en Argentina. La entrega estuvo a cargo de la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, y la concejala Verónica Irizar. El homenaje destacó una trayectoria que combina excelencia, identidad y orgullo cultural desde Rosario al mundo.

ITZIAR2
Gustavo Martinez y Virginia Rosa y Enzo Gentile

Gustavo Martinez y Virginia Rosa y Enzo Gentile

ITZIAR3
María José Alegre y Cecilia Uthurry

María José Alegre y Cecilia Uthurry

ITZIAR4
Alejandra Defante y Analía Battista

Alejandra Defante y Analía Battista

ITZIAR5
Fernanda Merdini e Ignacio Urrutia

Fernanda Merdini e Ignacio Urrutia

Lucas di Lena, Ramiro y Nicolás Arballo y José Martín

Pichincha, un barrio convocante

Coti  Crotto y Maru Gándara

Fashion Crawl x Muy Mona en Alto Rosario

la asociacion rosarina de agencias de viajes celebro sus 55 anos

La Asociación Rosarina de Agencias de Viajes celebró sus 55 años

Silvina Macedo y Daniel Chiavazza 

La Jenny se presentó en el Teatro Broadway

La eliminación de Newells, el principio de fin de ciclo y el futuro viene llegando al Parque

La AFA autorizó a Central a sumar un refuerzo por la grave lesión que sufrió uno de sus jugadores

Nunca visto: la Conmebol anuló una expulsión por doble amarilla porque el árbitro se equivocó

Monzón vs. Bonavena: dos apellidos icónicos y gloriosos del boxeo subirán al ring

La cocina vasca distinguida d ela mano de Itziar Aguirre

Pichincha, un barrio convocante

Alejandro Dolina se presentó en el Teatro Broadway

El centro crece y el sur pierde: cómo proyectan el incremento poblacional para 2032

Un estudio mostró los diferentes escenarios demográficos para la ciudad y servirá para "tomar decisiones" en políticas públicas, advierten
Por Gonzalo Santamaría
Rosario enfrenta un panorama de doble alerta por tormentas en el inicio del fin de semana
La Ciudad

El BCRA se desprendió de u$s1.100 millones en tres días para frenar al dólar
Economía

Fin de la Ley de Nietos: refuerzan la atención en el consulado español

Por Nachi Saieg

La Ciudad

Javier Milei confirmó que Argentina tiene muy avanzado un préstamo de Estados Unidos
politica

Piden explicaciones al gobierno provincial por partidas multimillonarias a asociaciones civiles
politica

La eliminación de Newells, el principio de fin de ciclo y el futuro viene llegando al Parque

La AFA autorizó a Central a sumar un refuerzo por la grave lesión que sufrió uno de sus jugadores

Nunca visto: la Conmebol anuló una expulsión por doble amarilla porque el árbitro se equivocó

Monzón vs. Bonavena: dos apellidos icónicos y gloriosos del boxeo subirán al ring

Newells se autoboicotea: las explosivas declaraciones de un DT que duró un semestre

Ovación
El resultado en el Ducó que le hizo un guiño a Newells en el Clausura

Por Gustavo Conti
Ovación

El resultado en el Ducó que le hizo un guiño a Newells en el Clausura

La continuidad de Franco Colapinto deja de ser castillos en el aire y hubo nuevas señales positivas

Newells se perderá a una de sus joyas juveniles durante cuatro fechas del torneo Clausura

Policiales
Una mujer de 74 años sufrió un paro cardíaco y fue reanimada en la vereda
Policiales

Detuvieron al dueño de una verdulería de barrio Acindar por un robo en San Lorenzo

Liberaron al detenido por intento de femicidio de una mujer con quemaduras graves

Delivery de droga en el centro: Jonatan Gómez cayó tras la condena a su jefe

La Ciudad
Rosario enfrenta un panorama de doble alerta por tormentas en el inicio del fin de semana
La Ciudad

Rosario tendrá una jornada para concientizar sobre Alzheimer y edificios y monumentos se pintarán de violenta

El centro crece y el sur pierde: cómo proyectan el incremento poblacional para 2032

Cierra el aeropuerto hasta diciembre y reabrirá con récord de vuelos 

Bienes decomisados al delito: se recaudaron $1.200 millones en la cuarta subasta
LA CIUDAD

El intendente de Roldán dejó terapia intensiva después de ser operado del corazón
La región

Un tren arrolló un auto en San Lorenzo y murió un hombre de Rosario
La Región

La ayuda alimentaria subió un 27,5% en Centros Cuidar en forma interanual

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

En dos años, el Gran Rosario sumó 19 mil desocupados

Por Alvaro Torriglia
Economía

La Expo Carreras de la UNR recibe a unos 10 mil jóvenes por día

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con tormentas aisladas antes de un alerta amarillo
La Ciudad

Rosario muestra todo su potencial de innovación, startups y tecnología

Por Patricia Martino

Economía

Rosario incorporará contadores regresivos en semáforos con fotomultas

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Violencia familiar: lo detuvieron por amenazar con una carabina a su pareja y su hijo
Policiales

Vetos caídos: qué pasa ahora con las leyes sobre universidad, Garrahan y ATN
Politica

El Senado rechazó el veto de Milei al reparto de fondos de ATN: cómo votaron los santafesinos
Política

Piden un relevamiento exhaustivo de las cámaras de vigilancia de Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Dos diputados santafesinos denunciaron a Milei, Francos y otros funcionarios
Política

Sorpresa y media en Central: Alejo Veliz podría ser titular el domingo frente a Talleres

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Fabbiani perdió otra parte de su crédito en Newells y su futuro pinta borroso

Por Luis Castro
Ovación

En campaña: los Milei corren a Lule Menem y empoderan a Pilar Ramírez y Caputo
Política

El BCRA vendió u$s432 millones en dos días para defender la banda cambiaria
Economía

Cierran supermercados, comercios y shoppings por 24 horas en Rosario
La Ciudad

Detienen a un abogado por apoyar actividades ilícitas de narcos rosarinos
POLICIALES

