Reuniones del gobierno provincial con gremios docentes por la extensión horaria en las primarias

Al término del encuentro de este lunes, el secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso, sostuvo: "Planteamos, primero, que el momento en el que se aplica no es el adecuado, entendemos que no es el mejor momento a esta altura del año para pensar en una reorganización del sistema educativo. Pensamos que el sistema educativo está atravesado por la previsibilidad y una modificación a esta altura del año no es conveniente".