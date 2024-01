Renuevan el alerta para Rosario y la región por tormentas fuertes

En ese marco se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados en forma puntual, por lo que el SMN recomendó no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas y prestar atención ante la posible caída de granizo.