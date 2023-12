Regalos de Navidad: ocho de cada diez juguetes se compran con tarjeta de crédito

>> Leer más: Fuertes campañas para fidelizar clientes en Navidad

Al ser consultado sobre los posibles precios de los artículos, señaló que la variedad de juguetes es tan basta que un promedio no sería representativo: "Tenés de todo, podes comprar un muñeco en 800 pesos o en 40 mil. Es según lo que quieras gastar y según el bolsillo de cada uno".

"La gente pregunta por los juguetes pequeños, pero no gasta en artículos de mayor volumen", dijo a La Capital Miguel Rucco, presidente del Centro Comercial Calle San Luis, en referencia a los juguetes típicos de la temporada de verano, como los inflables con formas de animales de gran tamaño para las piletas.

Los productos más vendidos están relacionados con los juegos de agua: pistolas de agua (que arrancan en los 1500 y 2 mil pesos), espumas de carnaval (que van desde los mil pesos por unidad hasta los 800 si se los compra al por mayor) y los juegos de balde, pala y rastrillo para playa que varía entre los 2 mil y seis mil pesos dependiendo de los modelos.

Rucco afirmó que "antes la temporada comenzaba más temprano, ahora la gente posterga mucho las compras de navidad, lamentablemente no se anticipa tanto", mientras que Benzi advirtió que "Las ventas no han variado con respecto del año pasado, pero lo más importante para nosotros es Navidad, y hasta que no pasen los primeros 15 días de diciembre no podemos decir cómo está el tema".