Referentes locales de Milei exigen "que no se cierre la UNR" por el acto de esta tarde

En declaraciones a LT8, el legislador remarcó: “El domingo se realizará en la Universidad de Buenos Aires el debate de los candidatos a presidente y acá, en Rosario, el rector de la UNR la cierra para protestar contra un candidato por las ideas que tiene. En cuarenta años de democracia no se aprendió nada. Lamentablemente, no es un hecho aislado, lo está haciendo el rector de la Universidad y muestra un sesgo ideológico que se está viendo en los claustros universitarios, contrario al mismo espíritu de la universidad”.

“El estatuto de la UNR establece que deben respetarse todas las ideas políticas y no debe hacerse discriminación. Y acá hay una clara discriminación ideológica, con sesgo totalitario o autoritario, que es inaceptable. Por eso presentamos la nota ante el rector, acompañado por Romina Diez, para que Bartolacci revea su decisión y le devuelva a la Universidad lo que es el derecho de todos los estudiantes y docentes de que se respeten las ideas de todos. Estamos en democracia y se critica a un candidato presidencial que fue el más votado en la última elección. La falta de respeto a las diferencias ideológicas es inaceptables”.

Mayoraz aclaró que le parece “fantástico” que el rector Bartolacci piense lo que quiera sobre Javier Milei, “pero no puede cerrar la Universidad". Analizó: "En todo caso, puede organizar una clase pública, invitar a académicos para opinar sobre el tema, que hable de economía, educación, pero no que cierre la Universidad como un castigo a quien piensa distinto. Además, advierto una especie de superioridad intelectual. Es decir, Bartolacci le tiene que explicar a la gente que votó mal y le tiene que llamar la atención para que vote bien el 22 de octubre. Es un acto político. La Universidad tiene que ser neutral. No puede en medio de una campaña electoral ponerse como abanderado de ciertas ideas políticas”.

Enfatizó: “Entiendo que Bartolacci tenga sus ideas, pero de ahí a plantearlas desde la Universidad es inaceptable desde todo punto de vista”. Al ser consultado sobre si, en el hipotético caso de que Milei sea presidente, la Universidad podría dejar de ser gratuita y de acceso libre, Mayoraz respondió: “No existe la Universidad gratuita, alguien la paga. La pagamos todos con nuestros impuestos. No la pagan los ricos. La pagan los más pobres cuando compran pan y otros alimentos. La gratuidad de la educación está en la Constitución. El temor no pasa por la gratuidad, sino por la pérdida de ciertos privilegios de algunos dentro de la Universidad. Hay que discutir qué tipo de Universidad queremos”.

“Tenemos un problema: con más de 16 mil ingresantes por año en la UNR, solo egresan 2.600. En el medio hay una pérdida enorme de recursos de estudiantes que no siguen las carreras. Hay que discutir un modelo educativo, pero con toda la sociedad, no con las estructuras políticas que se apropiaron de Univesidad y que no permiten abrir el debate”, agregó.