Referéndum en Italia 2022: qué y cuándo deben votar los ciudadanos en el exterior

Los ciudadanos italianos residentes en el exterior fueron convocados a votar el Referéndum Derogatorio que se realizará el 12 de junio en Italia . De este modo, se busca cambiar leyes según el voto popular a través de una convocatoria por parte del presidente de la república, Sergio Mattarella. Se trata de cinco preguntas relacionadas a la modificación de leyes de la justicia de ese país, que deberán ser respondidas por "sí" o por "no". En este sentido, el "no" mantiene la norma y el "sí" cambia la legislación vigente.

Cabe destacar que la Argentina es una de las comunidades donde más italianos residen italianos en el exterior, con más de un millón de los 4,5 en todo el mundo.

Los cinco ítems del referéndum son: inelegibilidad después de la sentencia, que pide la derogación de la ley Severino (condenados por delitos penales no pueden ser candidatos ni asumir cargos públicos y los alcaldes pueden quedar suspendidos de sus funciones); separación de carreras, que implica que los jueces no puedan tomar el rol de fiscales y viceversa; reforma del Consejo Superior de la Magistratura (refiere a que ya no exista la recolección por parte de un magistrado de 25 a 50 firmas para presentar su candidatura); límites a la prisión preventiva durante las investigaciones (intenta eliminar la prisión preventiva por riesgo de reincidencia solo a los delitos más graves); y, por último, la evaluación justa de los jueces, en la que el "no" implica que no se dará a los abogados y profesores el rol de evaluar a los magistrados.

A continuación, el comunicado del Consulado General de Italia en Rosario sobre el sufragio:

"En la página web www.consrosario.esteri.it están disponibles los procedimientos y vencimientos para garantizar el ejercicio del voto a todos aquellos que tienen derecho al mismo en la circunscripción consular de Rosario.

Correo Argentino (Correo Oficial de la República Argentina SA) entregará los sobres electorales en el domicilio indicado por el elector en el propio consulado. En caso de que el destinatario no se encontrara en el propio domicilio al momento de la entrega, el cartero dejará un aviso que le permitirá retirar personalmente el sobre durante los tres días sucesivos en la Oficina Postal indicada.

El sobre contiene las instrucciones para el envío del voto con el sobre previamente franqueado que deberá llegar al consulado de pertenencia antes de las 16 del jueves 9 de junio.

El voto es personal, libre y secreto. El sobre con el voto deberá ser depositado personalmente y no entregado a otras personas.

Quienes no hayan recibido el sobre electoral, podrán dirigirse al consulado de pertenencia para obtener un duplicado. Todas nuestras oficinas están disponibles para recibir cualquier solicitud de aclaración o información para facilitar a los connacionales el ejercicio del propio derecho al voto.

Horario de la ventanilla electoral: lunes a viernes, de 8.30 a 14 (jueves 9 de junio hasta las 16). Sábado 4 y domingo 5, de 10 a 13. Correo electrónico: elettorale.rosario@esteri.it".