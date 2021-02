Las escuelas santafesinas dispondrán de “un lugar especial para el aislamiento de los alumnos que no se sientan bien”, detalló este sábado la ministra de Educación de la provincia, Adriana Cantero, en alusión a aquellos niños y adolescentes que durante la jornada escolar manifiesten alguna sintomatología asociada al coronavirus. Los dichos de la funcionaria se dieron en el marco de un anuncio oficial sobre la implementación del regreso a las aulas en el ciclo lectivo 2021, en el que no se aclaró cómo se procederá si personal docente o no docente presenta signos de alarma. En tanto, la agrupación autoconvocada “Padres por la educación”, que pretende se declare la educación como un servicio esencial, se pronunció en contra de la semipresencialidad.