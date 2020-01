Quieren que la ciclovía no esté unidas al resto de la calle

El concejal Carlos Cardozo presentó un proyecto en el que solicita al intendente Pablo Javkin la implementación de un programa de obras para ejecutar la separación física de las bicisendas con las calzadas de velocidad media, básicamente las que están instaladas en avenidas de la ciudad. De esta manera, la iniciativa pone en evidencia la gran cantidad de accidentes que se producen por la inexistencia de esas barreras, la invasión de las ciclovías por parte de motociclistas y el necesario reordenamiento que necesita la red de bicisendas de Rosario. "La mayoría de las bicisendas están hechas sólo con una raya de pintura en el asfalto", sostuvo el edil

"Toda la normativa internacional en materia de ingeniería de tránsito indica que en toda calzada en donde se superen los 30 o 40 kilómetros por hora (según el país en donde se aplique), la ciclovías deben tener algún tipo de separación física con la calle, con pretiles de material flexible (de los que se instalan 5 o 6 por cuadra), con flejes de baja altura en caucho o metal o en ciertos casos puntuales, con cordón de material permanente" señaló el edil de Juntos por el Cambio.

"La política de las gestiones del socialismo de extender la red de ciclovías sólo pintando una (o dos) líneas en diversas avenidas o calles de la ciudad, sin un plan de interconexión entre las distintas bicisendas (son habituales las ciclovías en Rosario que no llevan a ninguna parte), sólo al efecto de engrosar la estadística para decir en congresos internacionales que tenemos mucha movilidad en bici, no tuvo en cuenta la seguridad de los ciclistas y no previó (salvo en excepciones) medidas de seguridad permanentes", dijo Cardozo.

"Hay lugares en donde resulta urgente implementar esta medida porque el riesgo es inminente: la nueva ciclovía de la avenida Brigadier Estanislao López, avenida Pellegrini, Ovidio Lagos, Avellaneda y Corrientes, entre otras", destacó el concejal de Juntos por el Cambio.

"Y también se deben rediscutir las disposiciones de calles en donde la convivencia de estacionamiento, transporte urbano de pasajeros y ciclovía es imposible porque generan tránsito imposible, como por ejemplo Catamarca y Alem: todas estas propuestas las planteamos en la gestión anterior y no fuimos escuchados, y es por ello que nos resulta pertinente plantear al nuevo gobierno estas iniciativas" expresó Carlos Cardozo.

"Las imágenes que acompañan este proyecto fueron tomadas de redes sociales, por rosarinos que se preocupan como ciudadanos por esta situación anormal (en este caso desde la cuenta de Twitter @transitorosari) y exigen de sus representantes una respuesta" finalizó el concejal de Juntos por el Cambio.