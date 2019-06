Alicia Cañedo espera en la puerta de la Secretaría de Desarrollo Social. Por ahora pasa las noches en el Refugio Sol de Noche, donde hay varias plazas disponibles para mujeres. Pero lo que se pregunta todos los días es dónde ir en noviembre, cuando los albergues cierren y ella siga sin trabajo y sin un lugar donde ir. "¿Voy a tener que volver a la terminal de colectivos?", se pregunta no sin desesperación.

La mujer tiene 51 años, logró cursar estudios terciarios y acceder a un lugar donde vivir en Pérez. "Siempre trabajé", dice una y otra vez, y señala que en los últimos años lo hizo cuidando personas enfermas o ancianas, prestando servicio cama adentro. "Eso siempre me permitía ir sobrellevando la situación y tenía un lugar donde vivir", cuenta.

Sin embargo, cuando quedó sin trabajo hace diez meses, también se quedó sin un lugar para dormir. Estuvo tres noches en la esquina de Córdoba y San Martín, y tanto era su desconocimiento de la calle que cuando un voluntario se acercó una noche a ofrecerle comida caliente se asustó. "Yo estaba tapada y no sabía a qué venía", admite.

La Terminal de Omnibus Mariano Moreno fue el lugar más estable que encontró después y allí no era la única que pasó varios meses, hasta que abrieron los refugios de cara a la temporada de invierno.

"En la terminal no nos quieren dejar y de hecho ahí nos trataron bastante mal, pero no teníamos otro lugar —continúa—. Acá nos dicen siempre que los refugios no pueden quedar abiertos todo el año, pero ¿qué vamos a hacer en noviembre cuando cierren? Yo sigo sin trabajo y no voy a tener más remedio que volver ahí".