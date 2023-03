Polémica y bronca en una disco por sobreventa de entradas anticipadas

Para impedirles el ingreso, a pesar de que tenían entrada, a algunos jóvenes les dijeron que el DNI estaba vencido, lo cual no era cierto, a otros que el mismo no les pertenecía (tampoco era el caso) y a otros que no podían ingresar porque no contaban con el QR de la invitación. Para ese día, según confirmaron muchos chicos, no era necesaria ningún tipo de invitación.