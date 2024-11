Polémica: una festividad local genera un feriado en toda la provincia

Por el Día de la Ciudad de Santa Fe, este viernes no habrá clases ni funcionarán las oficinas públicas provinciales, pero tampoco muchas otras nacionales que en Rosario decidieron acoplarse. Se vienen cuatro jornadas seguidas de inactividad estatal

Este viernes 15 de noviembre se celebra el aniversario de la fundación de la ciudad de Santa Fe, la capital de la provincia, que cumple 451 años. Por ese motivo, se declaró un feriado administrativo que despertó una fuerte polémica ya que abarca todo el territorio provincial, no solo la localidad en cuestión. Sin embargo, como si eso fuera poco, tampoco se trabajará, al menos en Rosario, en dependencias públicas nacionales que decidieron "engancharse" a la inactividad a pesar de que nada tienen que ver con el Estado santafesino.

De esta manera, no habrá atención al público en la Administración Nacional de Seguridad Social (Ansés), la sede administrativa del Pami de la ciudad y en la órbita federal del Poder Judicial, además de las oficinas del Estado santafesino, incluyendo las de la Justicia local, y las escuelas públicas y privadas. Los hospitales y servicios esenciales de la provincia mantendrán guardias mínimas .

En definitiva, por ejemplo, los alumnos de escuelas rosarinas, de Reconquista o de Arroyo Seco, por citar cualquier ejemplo, no tendrán clases a pesar de que no vivan Santa Fe capital. Y un ciudadano cualquiera no podrá concurrir a ningún Registro Civil aun estando muy lejos de sus dependencias de la ciudad de Santa Fe.