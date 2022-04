Piden seguridad y suba de tarifas: los taxistas realizarían un quite de colaboración el fin de semana

Los titulares de licencias de taxis anunciaron un posible quite de colaboración para el f in de semana con un doble reclamo como disparador: la inseguridad , sobre todo en horario nocturno, y la indefinición en el pedido de aumento de la tarifa del servicio.

Este martes, el propio Díaz confirmó que, con la tarifa actual, el servicio "se hace insostenible". Por eso, el dirigente de Catiltar anunció que el próximo fin de semana habría un quite de colaboración -sin especificar detalles- "por la inseguridad, sobre todo en horario nocturno, pero porque tampoco hay una definición respecto al pedido de aumento de la tarifa".

En medio del reclamo, Díaz garantizó la prestación del servicio de taxis este martes y miércoles para compensar la falta de colectivos por el paro por 48 horas de la UTA a nivel nacional en reclamo de la equiparación de sueldos con los de la zona del AMBA.

>> Leer más: Tarifa de taxis: los dueños de chapas denuncian un desfasaje de costos y piden un aumento del 70%

"Hay bastante movimiento de taxis, la gente está expectante por el dictado de la conciliación obligatoria -la UTA no la acató-, acá estamos como siempre poniéndole el pecho a la situación. Recordemos que en pandemia los colectiveros tuvieron un corte laboral de unos 90 días y allí salimos a sostener el sistema", señaló el dirigente en declaraciones al programa "El primero de la mañana", de LT8.

Díaz aclaró que no habrá ninguna medida de fuerza o quite de colaboración como pudo verse en las redes sociales: "No habrá ninguna medida, incluso me llamó el secretario general del Sindicato de Peones de Taxis (Horacio Yanotti) manifestándome que no iba a haber ningún quite de colaboración, a pesar de que siguen reclamando por la inseguridad".

Taxis LUN.jpg Los taxistas rosarinos y un fuerte pedido de aumento de tarifas. Foto: Héctor Río

De todos modos, Díaz alertó sobre la posibilidad de llevar adelante un quite de colaboración para este fin de semana "porque la gente no quiere respetar el cronograma (nocturno) ya que el aumento de a tarifa de taxis no se ha discutido, se dilatan los tiempos y más allá de que el lunes irán gran cantidad de taxistas a la comisión de Servicios Públicos, la prestación del servicio de taxis es insostenible. Pero hoy y mañana se va a trabajar normalmente".

En una entrevista por LT8 en marzo pasado, Díaz había señalado que "la inflación avanza permanentemente. Hay una base del 60%. Entonces queremos un aumento desdoblado de la tarifa, un 40% para abril y un 30% para septiembre”.

"El gobierno anunció un nuevo incremento del GNC del 15% a partir del 1º de mayo y hay rumores de que volverá a aumentar la nafta súper. Hay un desfasaje cada vez mayor y la discusión por el aumento de la tarifa sigue sin resolución", amplió en tanto este martes.

"Estamos hablando permanentemente con los concejales, pero no hay acuerdo. Por esos le pedimos al Ejecutivo que entregue ese bendito estudio de costos, que nos dicen es muy parecido al nuestro, para evitar un conflicto", redondeó el directivo de Catiltar.