Piden que bares y restaurantes no puedan colocar más mesas en la calle

Los corralitos o islas que se implementaron en la pandemia para que los locales gastronómicos amplíen su capacidad en épocas de distanciamiento obligatorio vienen generando roces entre comercios y vecinos por el uso del espacio público. Es por esto que vecinos de Pichincha hicieron una presentación en la Defensoría del Pueblo para que se deje de usar esta modalidad ya que, aseguran, ni siquiera pueden caminar por la vereda y cada vez se amplía más . De todos modos, los corralitos no sólo se ven en los bares de Pichincha, sino que son varios los locales gastronómicos que siguen haciendo uso de los mismos a pesar de que las medidas de distanciamiento terminaron hace bastante.

En diálogo con La Capital, el referente de los vecinos de Pichincha, Willi Kramp, aseguró que “como vecinos no tenemos vida, no podemos vivir. Más con el tema de los corralitos, que cada vez se ensanchan más, cada vez cae más gente. No se puede caminar por la vereda. El vecino tiene que ir a la calzada, caminar entre el corralito y los autos que pasan cerca”.