Piden mayor prevención para evitar intoxicaciones alimentarias

“Carne picada a los chicos, no”. La ministra de Salud provincial, Sonia Martorano, pidió que los menores no coman ciertos alimentos.

Al mismo tiempo, autoridades sanitarias nacionales, provinciales y locales reforzaron la vigilancia y recordaron cuáles son las medidas preventivas necesarias para evitar intoxicaciones por agua o alimentos.

En Rosario, el alerta estaba vigente ya que el martes, agentes de Control y del Instituto del Alimento decomisaron 100 kilos de productos cárnicos no aptos para el consumo humano, que estaban a la venta en una carnicería de Pellegrini al 500.

La Capital publicó que el Instituto del Alimento recibe un promedio de 30 denuncias por mes sobre falta de higiene o productos ofrecidos a la venta una vez vencidos y que realizan un promedio de entre 600 y 700 auditorías mensuales de rutina.

Las intoxicaciones por alimentos o agua en mal estado constituyen una preocupación en el ámbito de la salud, especialmente en verano, cuando las altas temperaturas favorecen la proliferación de microorganismos que pueden ser peligrosos para los humanos si no se toman ciertas precauciones.

El síndrome urémico hemolítico es otra enfermedad que obligó a las autoridades sanitarias a elevar la vigilancia para hacer diagnósticos precoces, ya que en Santa Fe se registraron durante enero cinco casos, una cifra más elevada que la habitual para la época.

Esta enfermedad, que se produce por comer carne cruda, verduras o frutas mal lavadas, o por tener contacto con aguas contaminadas, puede ser grave en los menores, en los adultos mayores o personas con una salud más vulnerable.

Ante esta cantidad de casos, dos de los cuales se produjeron en Rosario (dos niñas de 2 y 5 años), la ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, pidió extremar los cuidados para no contraer escherichia coli, la bacteria que puede desencadenar esta enfermedad. “A este síndrome no lo produce cualquier escherichia coli, sino la bacteria que es patógena. Y hay que tener ciertos cuidados para no contraerlo”, señaló en conferencia de prensa.

La funcionaria destacó: “¿Dónde está la bacteria? Especialmente en la superficie de la carne cruda. Por eso cuando a los niños les damos carne tiene que estar bien cocida, porque es la manera de que esta escherichia coli se anule. Por eso pedimos que los más chicos no coman carne picada, porque este tipo de carne, al estar mezclada, no puede cocinarse de ambos lados”, lo que representa un riesgo.

“No a la carne picada”, enfatizó Martorano y agregó: “Sí a la carne que no es picada, pero bien cocinada de ambos lados”.

A su vez, la ministra pidió tener precaución con el consumo de agua no potable y el agua de piscinas y otros lugares donde los más pequeños suelen bañarse. “Esta puede ser otra vía de infección”, advirtió.

El área de Epidemiología de Salud municipal está elaborando un documento, que difundirá esta semana, para que las familias rosarinas conozcan más a fondo cuáles son las condiciones en las que deben mantener las piletas hogareñas. Las recomendaciones también alcanzarán a clubes y otros espacios en los que las personas se bañan.

Las dos niñas rosarinas internadas en lo que va de enero por cuadros de síndrome urémico hemolítico (SUH) evolucionan en forma favorable, después de varios días de internación (una de ellas en el Sanatorio de Niños y la otra en el Hospital Español).

Se trata de dos pequeñas, una de 2 años y otra de 5, que sufrieron complicaciones a raíz de haber contraído esta enfermedad. En ambos casos se descartó que las criaturas hayan comido alimentos en mal estado, por lo que se supone que adquirieron la bacteria en piletas, de allí que desde Salud Pública municipal, a través de Epidemiología, se haya puesto el acento en clorar en forma correcta las piletas y no meter a los chicos en aguas que no son seguras.

La bacteria puede ingresar al organismo a través de carnes poco cocidas, sobre todo carne picada, verduras crudas y mal lavadas, leche o productos lácteos sin pasteurizar, la contaminación cruzada, agua no potable y manos contaminadas.