Peteco Carabajal no será Visitante Distinguido de Rosario: libertarios y el PRO torpedearon el proyecto

Lo que se suponía iba a ser un expediente de trámite tranquilo terminó en el epicentro de una voraz polémica política. Este viernes por la mañana, el artista popular Carlos "Peteco" Carabajal iba a ser declarado Visitante Distinguido de Rosario por parte del Concejo Municipal. Pero para sorpresa de muchos la votación prevista en la antesala de la sesión en del Palacio Vasallo disparó una fuerte polémica y con el correr de las horas no aparecieron los votos. Tres ediles macristas y dos libertarios no acompañaban la iniciativa. "No solo hay que tocar bien una chacarera, sino ser respetuoso de las instituciones democráticas y de las autoridades electas por el pueblo. No acompañamos un proyecto de quien intentó escrachar a un dirigente político", justificó el edil macrista Carlos Cardozo ante la iniciativa presentada por la concejala peronista Norma López.