Pese al paro, el municipio confía que no habrá alta adhesión y funcionará casi normalmente

El Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario realiza este martes un paro por 24 horas en reclamo de recomposición salarial. La medida de fuerza tensó la relación con el Departamento Ejecutivo ya que el intendente Pablo Javkin anunció ayer la decisión de descontar el día no trabajado a los empleados que adhieran a la medida. Mientras transcurrían las primeras horas del paro, el secretario de Gobierno, Sebastián Chale, mantenía las expectativas de que la medida de fuerza no cuente con alta adhesión. “Esperamos que el municipio pueda funcionar, no en forma normal, pero bastante parecido a eso”, destacó el funcionario.