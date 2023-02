Peones de Taxis contra la propuesta de Uber: "Quiere ganar el mercado en Rosario y no puede"

El titular del Sindicato de Peones de Taxis de Rosario , Horacio Yanotti , cuestionó la propuesta de la plataforma Uber de pagarles $ 100 mil a aquellos taxistas que se registren en la aplicación y realicen 50 viajes antes del 31 de marzo y dijo que se trataba de otra "burla" de esa empresa y destacó que "no hay que perder el tiempo en esas cosas sino concentarse en mejorar el servicio de taxis en la ciudad". También puso el énfasis en que la plataforma "quiere ganar el mercado en Rosario y no han podido

"Con esto se está demostrando que Uber, a nivel prestación de servicio en forma privada, fracasó por eso ahora están recurriendo a la actividad legal que es el taxi", resaltó.

El titular del gremio de los peones de taxis se preguntó cómo harían desde esa plataforma para afrontar los pagos prometidos en su anuncio. "Uber no está permitido en Rosario, acá no hay oficina, no hay responsables, ni agencia, ni nada", dijo a modo de respuesta.

Asimismo afirmó que es poco probable que un taxista que se desempeña en una actividad tradicional y legal, vaya a sumarse a esta propuesta sabiendo que corre el riesgo de perder la licencia. "No sería negocio para nadie", señaló.

Yanotti remarcó que las embestidas de Uber para posicionarse en Rosario "no son nuevas".

"Uber hace años que está tratando de ganar el mercado en Rosario como lo hizo en Buenos Aires. La verdad es que aquí no han podido. Creo que los taxistas hemos aprendido de los errores que se cometieron en Buenos Aires, los servicios se han aggiornado y los radiotaxis tienen muy buenas aplicaciones, que funcionan muy bien, y eso no permite que Uber tenga otro desarrollo", amplió

"La gente tiene que tener en cuenta las experiencias de otros países. Uber te copa el mercado y después te cobra lo que quiere. No es la tarifa regulada como está ahora, el transporte público tiene que ser una cosa seria, con tarifas, con horarios, con funcionamiento regulado", explicó el dirigente gremial.

"Por eso, no hay que perder el tiempo con estas cosas. Los choferes y peones tenemos que poner la energía en mejorar el servicio", destacó.