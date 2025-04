Paro general en Rosario: docentes se movilizan en un paro condicionado por los descuentos

El gremio confía en un alto acatamiento pero admite que la adhesión se ve afectada por la decisión del gobierno provincial de descontar el día a quienes no trabajen

El secretario gremial de Amsafé provincial , Paulo Juncos, señaló que espera un importante acatamiento al paro general de este jueves y confirmó que participarán de la movilización convocada en el centro de Rosario . De todos modos, admitió que la decisión del gobierno provincial de descontar el día no trabajado y el premio a la asistencia perfecta “son condicionantes muy fuertes” para los docentes . En ese sentido, afirmó que los maestros de Santa Fe tienen los salarios “más bajos de la historia” y que se los quiere “disciplinar”.

El paro general anunciado para este jueves por la CGT y las dos CTA en oposición a la política económica de Javier Milei se cumple en Rosario con dispar acatamiento debido a que la UTA no adhirió a la medida de protesta y los colectivos circulan con normalidad. Algo similar se registraba en el sector taxistas, con un 50 ó 60 por cientos de los coches en actividad, según dijeron desde el Sindicato de Peones. Los bancos tampoco abrieron al público.

Las escuelas, en tanto, por disposición del gobierno provincial permanecen abiertas y a los docentes que adhieran al paro se les descontará el día no trabajado. Además, los maestros que no trabajen no accederán al premio por asistencia perfecta.