Paro de colectivos: los empresarios del transporte aseguran que la negociación llegó a "buen puerto"

En declaraciones al programa “Todos en La Ocho”, Ingaramo dijo que en una reunión que se realizará esta misma con los representantes de UTA para “discutir de qué forma se instrumenta el levantamiento del paro", y añadió: "Creo que vamos a llegar a buen puerto porque hay buena predisposición de ambas partes. Si está todo ok mañana habrá transporte. No habrá medida fuerza para hay entendimiento entre Fatap y UTA, pero también necesitamos del apoyo de los gobiernos provinciales y municipales para lograr una ley federal de transporte”.

“Ese es el compromiso que asumimos todos los funcionarios presentes en la reunión de ayer. Si seguimos con el reparto desigual de subsidios, la diferencia entre Buenos Aires y el interior es abismal. Tenemos hacer un cambio, porque de lo contrario el transporte del interior va a desaparecer”, afirmó Ingaramo.

Ingaramo contó que la semana pasada hubo una reunión con 20 diputados a los que se les expuso el problema de los subsidios y la necesidad de crear una ley federal de transporte. "Creemos que la comisión de Transporte de la Cámara impulsará esta iniciativa. También hay un proyecto en el Senado. Vamos a llegar a algo, porque el compromiso no puede quedar en la nada. No es que mañana se levanta el paro y no pasa más nada. Debe haber un compromiso para cambiar esta situación, porque caso contrario el transporte no puede funcionar", añadió.

Pablo Javkin confía que se levantará el paro

“El problema del transporte se resolverá si logramos en 30 ó 40 días una solución de fondo sobre los subsidios nacionales”, afirmó este miércoles el intendente Pablo Javkin. Y ese remedio sería la sanción de una ley federal de transporte que termine con las asimetrías en la distribución de subsidios que realiza el gobierno nacional, que favorece al Gran Buenos Aires y golpea seriamente a todas las provincias.

Javkin se refirió con esas palabras al conflicto que este martes dejó sin colectivos a Rosario y a otras ciudades del país, y que por la tarde ingresó en una etapa de solución, al menos provisoria. La UTA había decretado un paro por 72 horas que había comenzado ayer, pero que preveía una excepción para hoy por la realización del Censo 2022. Pero las negociaciones del martes a la tarde avanzaron y se llegó a un acuerdo entre trabajadores y las empresas que será refrendado en las próximas.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, el intendente de Rosario se mostró confiado que el servicio se pueda prestar con normalidad mañana, pero a la vez volvió a remarcar que la madre de todos los problemas es la política de distribución de subsidios que realiza el gobierno nacional en detrimento de las provincias.