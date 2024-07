Para los chicos de vacaciones, en el Concejo Municipal: "Érase una vez..."

Por falta de interés de los chicos, los personajes clásicos están a punto de desaparecer. Así, la Princesa de los Cuentos se siente cada vez menos princesa al no acordarse como bailar el vals, ni tener corona; el Soldadito de Plomo se va convirtiendo en un soldadito a cuerda y Buzz Ligthyear no puede volar al no tener sus alas...