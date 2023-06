La Vigil se moviliza para exigirle a la provincia que actualice partidas

Las autoridades de la emblemática Biblioteca Popular Constancio C. Vigil, recuperada en 2012 por la comunidad, vuelven a encender todos los alertas. En un comunicado de prensa, convocaron a una marcha para este martes, a las 11.30, en la sede de la institución de Alem y Gaboto para exigir una actualización en las partidas que reciben del gobierno provincial, un desfinanciamiento que pone en jaque ocho escuelas que funcionan en el edificio.

Entre los pliegos de reivindicaciones sus autoridades advierten que para no interrumpir el camino de la recuperación y seguir profundizando la obra cultural de la Vigil, reclaman con urgencia una recomposición del alquiler que reciben del gobierno provincial y que el Estado realice las obras de mantenimiento para que funcionen correctamente las escuelas.

Lo que se hará público en la concentración de este martes es una delicada situación económica. Según las autoridades, tras gestiones infructuosas ante el gobierno provincial, "está en riesgo la continuidad del proyecto institucional y de las ocho escuelas que funcionan (E.E.S.O. Nº 338, Escuela Primaria Nº 1.235, Jardín de Infantes N°51, Jardín de Infantes Nº 71, Escuela Provincial de Artes Visuales Nº 3.031, Escuela Provincial de Teatro Nº 3.013, Escuela Provincial de Cine y Televisión Nº 3.021 y la E.E.T.P.I. Nº 8.057).

El proceso de recuperación edilicia no se sostuvo por un presupuesto específico ni una ley de reparación histórico-patrimonial que permitiera acompañar la recuperación de la institución, hoy Sitio de Memoria del Terrorismo de Estado, argumentan desde la institución.

Un tema central es el alquiler que se abona desde el Estado y ha quedado "notablemente desvalorizado, representando sólo la quinta parte, en términos relativos, de lo acordado hace 10 años, poniendo en riesgo el funcionamiento de la institución", subrayan.

Fueron dos años de gestiones que no llegaron a buen puerto y extraoficialmente se indicó que desde las autoridades gubernamentales recibieron una respuesta inquietante. "Si a la Vigil no le conviene, que no nos alquile los edificios”, se les habría dado como respuesta. Entre las ocho escuelas asisten unos 3 mil estudiantes y trabajadores que integran la comunidad educativa.

"Por el contrario, nuestra posición es que las escuelas sigan funcionando en los edificios donde fueron creadas, sosteniendo la vigencia del proyecto educativo y democratizador histórico de la Vigil", dejaron establecido en el comunicado.

La Biblioteca Vigil es sitio de Memoria del Terrorismo de Estado, ya que fue intervenida y desguazada por la dictadura desde 1977. En 1980, el Estado provincial se apropió de la titularidad de los edificios.

A través de la ley 13.302 de 2012 se devolvió parte de los bienes muebles e inmuebles a sus legítimos dueños: la comunidad que la construyó. Y fue en ese momento donde se determinó que el Estado provincial resulte locatario de los inmuebles donde funcionan las escuelas.

"La devolución del patrimonio sobreviviente se efectuó en las peores condiciones materiales, algo que venimos denunciando desde ese momento. Los espacios ocupados ininterrumpidamente en períodos dictatoriales y democráticos no tuvieron el debido mantenimiento ni mejoras edilicias requeridas en más de 30 años de usufructo", indicaron sus autoridades.

El 13 de abril, la Cámara de Diputados solicitó al Ejecutivo que encuentre mecanismos institucionales que le permitan compensar el desfasaje en los montos percibidos a raíz del proceso inflacionario. Y el Concejo Municipal el pasado 18 de mayo emitió dos resoluciones. Una pidiendo al Ejecutivo municipal que solicite al gobierno provincial la actualización de lo percibido en concepto de alquiler. La otra, dirigida a la Cámara de Diputados para que avance en un proyecto de ley reparatoria.

"A 10 años de la recuperación de la Vigil, asumimos el compromiso de seguir luchando, llamamos a toda la comunidad a apoyar este reclamo y sumarse a la lucha por la continuidad de la institución y sus escuelas", concluyeron.