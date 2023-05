Un conflicto por el valor de los alquileres pone en jaque a la Biblioteca Vigil

Sin un presupuesto y con un acuerdo de alquiler devaluado en el marco de una profunda crisis inflacionaria, los más de 3 mil alumnos, docentes y no docentes de La Vigil están en peligro. El edificio alberga alumnos de todas las edades en los jardines Nº 51 y Nº 71, la primaria Nº 1.235, la secundaria 338, la técnica 8.057 y las escuelas provinciales de teatro, de cine y televisión y de artes visuales.

Es más, la comisión directiva de la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil, que nació en el corazón de Tablada, se pregunta por estos días sobre las posibilidades de continuidad del proyecto cuando “la última respuesta que se obtuvo de las negociaciones con la provincia fue que si no convenía lo pactado, no se renovarán los contratos de alquiler”, explicó su presidente, Roberto Frutos.