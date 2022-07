Pandemia: la provincia cerrará todos los megavacunatorios contra el coronavirus

Martorano recomendó "que la gente se acerque a los vacunatorios ahora que saben dónde están porque ya trabajamos en la descentralización" y pidió "no perder la percepción de riesgo".

En cuanto a los plazos para cerrar los vacunatorios masivos y comenzar con la descentralización manifestó: "Ya estamos trabajando en la descentralización porque los megavacunatorios fueron para inocular a mucha gente en poco tiempo". De esta manera, ya se cerró La Redonda en la ciudad de Santa Fe, y ese es el camino que tomará el vacunatorio que hasta el día de hoy funciona en el shopping Portal Rosario. "Quedarán para vacunarse los lugares habituales: centros de salud, hospitales, los que tenemos en convenio con gremios, porque ya pasaría a ser una vacuna habitual", agregó Martorano.

"Entonces es una etapa que vamos a ir cerrando, al menos por ahora, dentro de un mes y medio. Ya otras provincias los cerraron. Por eso, le decimos a la gente que vaya a colocarse las dosis de refuerzo ahora que saben dónde están los vacunatorios", agregó.

>> Leer más: Covid: unos 170 mil chicos menores de 3 años podrán vacunarse en la provincia

La funcionaria también hizo dijo que lo siguiente será la aplicación de una vacuna anual que los científicos aún están desarrollando y "no sabemos cuándo va a estar" disponible.

Ante la consulta sobre cuál son los porcentajes actuales de vacunación anticovid en la provincia, contestó: "Al principio hubo una muy buena vacunación y ahora se perdió la percepción de riesgo. Ya los vacunatorios vamos a ir cerrándolos y descentralizando la vacunación, porque ya no está yendo la gente. Con las dos dosis tenemos vacunado al 90 por ciento de la población; con la tercera tenemos cubierto el 63 por ciento; pero con la cuarta estamos en el 22 por ciento, fueron solamente los adultos mayores y el personal de la salud".

Y continuó: "Insistimos en la colocación de todas las dosis porque esto no pasó del todo; pasó por la vacunación, pero si se empiezan a caer los anticuerpos, comenzaremos de vuelta. Los científicos están todos trabajando en una dosis anual o sea que no habrá que ponerse una quinta, sino que probablemente dentro de un año haya que colocarse esta otra".

Por último, en declaraciones a El Litoral, manifestó: "La cuarta dosis hay que colocársela. Si tenemos las vacunas ¿Por qué no ir a vacunarse una vez más y nos quedamos todos tranquilos? Los jóvenes son los más reticentes, y quienes sí se vacunaron son los que tienen más de 60 años y las personas de riesgo. No hay que perder la percepción de riesgo porque sigue habiendo casos (de enfermos con Covid-19). Son personas vacunadas y por eso son leves. Conviene tener un buen nivel de anticuerpos porque no sabemos cuándo va a estar la nueva vacuna; por eso insistimos en que hay que ponerse la cuarta dosis, que hoy es para toda la población".