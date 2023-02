Organizaciones de deporte LGBT+ recibirán ayuda del municipio

“En la escuela sufría cuando tenía que jugar al fútbol en Educación Física. No me gustaba y me la hacían pasar muy mal”, cuenta Ema Navarro a La Capital. El deporte es un derecho fundamental al que aún no todos pueden acceder. Históricamente fue un ambiente hostil con la comunidad LGBT+ y muchas personas sufrieron discriminación por parte de sus pares y también de los entrenadores. En la búsqueda de un espacio seguro, en los últimos años nacieron en la ciudad agrupaciones que llevan adelante prácticas de deporte inclusivo.