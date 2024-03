Ola de violencia en Rosario: el gremio del Seguro pide volver al teletrabajo

En ese contexto, tanto las escuelas públicas como privadas no dictaron clases este lunes y martes, el transporte urbano de pasajeros continúa de paro debido a la muerte del chofer Marcos Daloia y los taxistas no trabajan en horario nocturno, al igual que las estaciones de servicios .

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FJorgePinoSola%2Fstatus%2F1767251925282455940&partner=&hide_thread=false Con el objetivo de proteger a nuestros/as trabajadores/as accionamos hasta tanto Rosario recupere su seguridad y paz social. pic.twitter.com/ddiZ4G8zil — Jorge Sola (@JorgePinoSola) March 11, 2024

>> Leer más: Tras la ola de violencia, los Centros de Salud retoman las actividades

En declaraciones al programa "El primero de la mañana", de LT8, el secretario del Interior del gremio, Gustavo Méndez, señaló que el pedido "fue muy bien recibido por las empresas más importantes. Esto se había planteado durante la pandemia y pensamos que nunca más viviríamos esta situación".

"También esperamos que esto sea transitorio y no tengamos que hacer más este trabajo pero la verdad que hoy Rosario duele. Duele por la inseguridad, porque no nos merecemos vivir así y porque hoy no sabés dónde las bandas pueden atacar".

"Por eso -continuó Méndez- creímos necesario acordar con las cámaras empresarias volver al trabajo virtual". En ese sentido aclaró que este sistema de trabajo "sería hasta que la situación de violencia cese, algo que no depende de nosotros"

"Esta medida no afecta a la prestación del servicio de seguros. Eso se vivió en la época de pandemia, lo que demuestra que no hay ningún inconveniente en hacer teletrabajo", dijo Méndez quien destacó que las empresas estarían dispuestas a abonar un plus a los y las trabajadoras por el uso de energía e internet en sus domicilios.