"No nos sigan boludeando", el grito de los intendentes en el Congreso por la ley de humedales

El plenario de este jueves sufrió un abierto boicot de Juntos por el Cambio (JxC), que rechazó la convocatoria a través del diputado Ricardo Buryaile (presidente de la comisión de Agricultura) y lo hizo mediante una carta donde desconoció la continuidad del cuarto intermedio, y produjo un sorpresivo sisma, ausentando una de tres comisiones que llevan adelante el debate.

A propósito, el diputado rosarino Germán Martínez (FdT) de alta intervención en el plenario de este jueves, contó con transparencia y en detalle “la verdad de la milanesa”, en el sentido de cómo los líderes de los bloques de JxC lo traicionaron, luego de alcanzar el sorpresivo “cuarto intermedio” de hace seis semanas. A pedido de los opositores, y en la búsqueda de un consenso para asegurar la concreción del dictamen y luego su media sanción en el recinto.

Los hechos demostraron que el pretendido cuarto intermedio, al que Martínez accedió en su momento, era en realidad una maniobra opositora para ganar tiempo, y hacer caer la ley. Ahora, y contrarreloj, nace una nueva oportunidad con final abierto. Hoy por hoy, los números no están, aunque podrían reunirse.

Con todo, hubo exposiciones de una decena de intendentes y funcionarios, especialmente de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Entre los santafesinos, brilló con un discurso auténtico y descarnado el intendente Jorge Berti, de Villa Constitución, que clamó a la oposición por la ley de humedales. “No nos sigan boludeando”, dijo, y se ganó el título del día.

Berti, uno de los principales activistas en representación de la costa oeste del Paraná, explicó: "Nos une un problema común, no es un tema partidario, y tiene que ser consensuada para luego ser aplicada. No nos sigan boludeando. No nos pueden tomar de rehenes a los dos millones de santafesinos, en este caso. Es una vergüenza que no estén acá”, imputó a la casi totalidad de representantes del principal bloque opositor. “Nosotros vamos a volver a nuestros pueblos y podemos mirar a nuestra gente de frente, porque realmente estamos poniendo el cuerpo en todos lados, queremos que esto se termine”, en referencia a la secuencia de quemas en el delta, y el consecuente humo que luego invade las ciudades y produce los estragos ambientales ya tantas veces descriptos.

Los intendentes costeros del sur santafesino dijeron mayoritariamente presente; además de Berti, estuvieron en la Cámara de Diputados Alberto Ricci (Villa Gobernador Gálvez), Rodolfo Stagnoni (Fighiera), Martín Gherardi (Pueblo Esther) y Gabriel Olivé (Sec Obras Públicas de Arroyo Seco).

Sin embargo, quien no concurrió fue Pablo Javkin de Rosario. En su lugar, estuvo en el Anexo C, Juliana Conti, subsecretaria Legal y Técnica del municipio. Conti, de profesión abogada, no intervino en el plenario, y luego comentó a La Capital sobre los avances en las causas judiciales que se prosiguen con los responsables de los incendios en las islas, y donde Rosario toma participación.

https://twitter.com/EnriqueeEstevez/status/1588242236793556993 Plenario de comisiones para trabajar la #LeyDeHumedalesYA



JxC debe terminar con las medidas dilatorias para no tratar el tema, exigimos la continuidad del plenario la próxima semana para dictaminar y tratar el proyecto en el recinto antes de fin de año. pic.twitter.com/chcMZ1DsUL — Enrique Estévez (@EnriqueeEstevez) November 3, 2022

Respecto de la controversia reglamentaria que planteó la oposición -desconociendo la continuidad del cuarto intermedio-, hubo una dura respuesta de la diputada Graciela Camaño, ferviente impulsora de la ley de humedales: “No se trata de ningún invento extraño (la ley de humedales) es por la supervivencia. Estados Unidos tiene la ley del “agua limpia” desde 1948, que regula a los humedales”, explicó Camaño. Y se preguntó respecto de la presunta contrariedad de un grupo de gobernadores que estarían dándole la espalda al proyecto, y que de hecho no se han presentado en el Congreso a pesar de las reiteradas invitaciones.

“¿Hay gobernadores que no quieren una ley de humedales?”, se preguntó Camaño. Y agregó, “¿quién se lleva la plata de las provincias (por la industria minera) si tenemos el 50 por ciento de pobres”.

Por lo demás, Camaño trató al diputado Buryaile de “apropiador de la comisión de Agricultura, no es el dueño de la comisión”.

La diputada del interbloque Federal recordó que el diputado formoseño “arbitrariamente no citó a esta reunión a los miembros de la comisión que preside”. “La comisión debería verificar si Buryaile puede seguir presidiendo la comisión, porque se ha comportado como un patrón de estancia”.

Para Camaño, el Congreso no puede quedar atado a una estrategia electoral de una facción política, que porque tiene un tema que los divide, “entonces no lo tratan”. “El Congreso es una institución que no puede abandonar la agenda ambiental como lo hace Cambiemos. Dan lástima muchachos, es inaceptable que pongan cualquier excusa para no venir a una reunión a debatir”.

Otra voz santafesina en el raleado plenario de comisiones por la ley de humedales fue la de Enrique Estévez (PS), también impulsor del proyecto. “JxC mostró la hilacha”, disparó Estévez en relación al sorpresivo intento de bloqueo que llevó adelante el presidente de la comisión de Agricultura, con el apoyo explicito de la cúpula de alianza opositora de Diputados, que también envió una carta desconociendo el plenario de este jueves. Estévez también recordó que la ley de humedales está pendiente desde hace años, y “que los gobiernos anteriores, los presidentes anteriores de la comisión de Agricultura, también tienen responsabilidad”.

Finalmente, el diputado Eduardo Toniolli (FdT de Rosario), se expresó por las redes sociales sobre el encuentro en Diputados: trató con dureza a Buryaile por buscar el boicot del plenario, y denunció que corporaciones (agropecuarias) instalaron la falsa contradicción entre producción y cuidado del ambiente”. Y abundó que la verdadera contradicción es “entre el control del Estado o el descontrol que tenemos hoy que habilita a los que delinquen (quemas)”.