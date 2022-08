Cabandié pidió "una Justicia ejemplificadora" antes de la nueva presentación de Nación en la Justicia

Pese al esfuerzo de los brigadistas y los reclamos de la Municipalidad de Rosario y el gobierno de la provincia los incendios en las islas no cesan.

“Si la Justicia no actúa ni detiene a nadie, vuelve a prenderse fuego y no se encuentra al responsable”. Así se despachó el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié , sobre los frecuentes incendios que se desarrollan en el Delta del Paraná . Además, de cara a la presentación que hará este martes en Victoria, pidió una "Justicia ejemplificadora".

El titular de la cartera ambiental hizo hincapié, además, en la información georreferenciada que el Ministerio obtiene a partir de las imágenes provistas por los Faros de Conservación e imágenes satelitales: “Los catastros están en manos del Gobierno de Entre Ríos y del juez de Victoria, Federico Martín, que es quien puede cruzar la geolocalización que le brindamos en junio del 2020 y que le damos permanentemente para que investigue e identifique quiénes son los dueños. Pasaron dos años y hay muy pocos avances”, dijo.

También se refirió a la presentación de información realizada el mes pasado por la cartera ambiental en el juzgado de Victoria, Entre Ríos. En ese sentido, dijo: “Allí aportamos los focos de calor detectados por el sistema de monitoreo de los faros. Las inversiones realizadas permiten a la Justicia tener las pruebas para investigar. Es hora de que indaguen y castiguen a los responsables porque estos incendios del Delta fueron producidos por la acción humana”.

Respecto a las causas de los focos ígneos, Cabandié expresó: “Ante los hechos producidos que afectan a Rosario y a las ciudades cercanas y que se producen hace tres años, es importante destacar el problema de fondo y los intereses que se ponen en juego, como el cambio de uso de suelo que pretenden una parte del sector ganadero y del sector inmobiliario”.

Información ampliatoria

Cabandié presentará este martes información ampliatoria de la aportada el 15 de julio en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Victoria, a cargo del juez Federico Martín, vinculada con los incendios en territorio de Entre Ríos. En la antesala de su viaje a la ciudad entrerriana expresó: "Necesitamos una Justicia ejemplificadora".

"Nos vamos a presentar nuevamente ante la Justicia de Entre Ríos para ampliar la información que presentamos el pasado 15 de julio por las quemas intencionales en el Delta del Paraná", manifestó el ministro a través de su perfil de la red social Twitter.

"El juez Federico Martín tiene en su poder la información georeferenciada que entregamos en reiteradas oportunidades y tiene a disposición los catastros de Entre Ríos. Si se cruza esa información podremos saber quiénes son los que prenden fuegos intencionales", también escribió Cabandié, quien este martes estará acompañado por el secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky.

En un hilo de la red social, expresó que "necesitamos una Justicia ejemplificadora, para que quienes especulan con el cambio de uso del suelo o negociados inmobiliarios, terminen con las quemas intencionales que destruyen ecosistemas y afectan la vida de muchas personas con humos que llegan a Rosario y ciudades cercanas".

Y continuó: "El Estado nacional a través del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, despliega dos bases estratégicas operativas en el Delta del Paraná con 100 brigadistas y personal de apoyo, 3 aviones hidrantes, 3 helicópteros con helibalde, 1 avión observador y 3 helicópteros para traslado".

Para cerrar, posteó: "La sociedad es cada vez más consciente de la necesidad de cuidar el ambiente, sin embargo, la Justicia parece quedarse atrás".

https://twitter.com/juancabandie/status/1556698480789405696 Mañana nos vamos a presentar nuevamente ante la Justicia de Entre Ríos para ampliar la información que presentamos el pasado 15 de julio por las quemas intencionales en el Delta del Paraná. — Juan Cabandié (@juancabandie) August 8, 2022

Entre este domingo y lunes las redes sociales se vieron inundadas por imágenes del humo en la ciudad. Las postales, que reflejaron la consecuencia de los incendios de las islas fueron acompañados con frases que expresaban el malestar. Algunas de ellas son: "No es tormenta, es humo". "En Islandia tienen las auroras boreales, en Rosario tenemos el humo victoriano". "Nos están envenenando lentamente con belleza poética".

La ciudad se volvió tendencia nacional. Los incendios en las islas entrerrianas, que afectan flora y fauna de los humedales y cuyo humo enferma a los habitantes de ciudades al borde del río Paraná, estuvieron en boca de todos.

El miércoles al Monumento

Como consecuencia de las constantes quemas, se lanzó una convocatoria a manifestarse en el Monumento Nacional a la Bandera. “Basta de quemas, basta de humo, basta de esta violencia”, es la consigna con la que organizaciones ambientales y ciudadanos autoconvocados invitan a una concentración que se realizará este miércoles, a las 18.

https://twitter.com/ParanaNOsetoca/status/1556657380934488066 en #Rosario #NoPodemosRespirar, mientras el #EstadoEcocida sigue fomentando la destrucción de los humedales. ¿hasta cuándo? https://t.co/K6lENIXs6e — El Paraná NO se toca (@ParanaNOsetoca) August 8, 2022

“Exigimos responsables, que aparezca la Justicia”, expresaron desde El Paraná No Se Toca. Y plantearon: “Cortá con tanta angustia e impotencia, trae tu cartel y tus ganas de vivir en un mundo mejor”. "¿Hasta cuándo?", se preguntan las distintas organizaciones ecologistas que aún no encuentran respuesta.

En los últimos días, y en especial este domingo, la presencia del humo en Rosario tornó irrespirable el aire. Los especialistas alertaron sobre la situación y categorizaron el aire en Rosario como "poco saludable". En ese marco, "se recomienda evitar el ejercicio al aire libre, cerrar las ventanas, usar barbijo al aire libre".

La furia de Javkin

Este domingo el intendente Pablo Javkin publicó un video de focos de fuego en las islas, frente a la ciudad. "Esto acaba de suceder. Vayan ahora. Ahí están los delincuentes que prendieron", instó por su cuenta de Twitter el jefe comunal y remarcó que existe una quema sistemática.

"Esto se prendió a la tarde, ahora están empezando a trabajar con brigadistas y no es que no se hagan los operativos, pero estamos siempre en la misma. Los faros y los sistemas de alerta no sirven en el efecto concreto, acá lo hemos dicho hasta el hartazgo, lo que hace falta es que accione la Justicia Federal con asiento en Entre Ríos, que hasta ahora nos ha dado cero respuesta", indicó Javkin a este diario

El jefe comunal cree a esta altura que con las miles de hectáreas incendiadas y dañadas en el medio de un Ecocidio sin precedentes en el Humedal, que los productores agropecuarios manden a quemar ya no tendría mucha lógica. "Si agosto es el mes tradicional de las quemas, será más complejo y por ende vamos a necesitar más prevención y acción de Nación", remarcó.