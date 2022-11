Mosquitos: ahora la Municipalidad pide que los rosarinos colaboren para frenarlos

Es que desde hace unos días los mosquitos están "imparables" y no hay actividad al aire libre que se pueda disfrutar con tranquilidad si no se toman precauciones.

En reuniones empresariales, cumpleaños, casamientos y encuentros de fin de año, sobre todo si se hacen cerca del río y al atardecer, a los asistentes se les ofrece desde que llegan repelentes en aerosol.

La sensación es que cada vez hay más insectos; sin embargo, desde el área de Control de Vectores aseguran que la situación no es muy diferente a la de años anteriores. Eso sí, admiten que la tendencia ya no es fumigar en forma indiscriminada porque "está demostrado que no es eficaz y además suceden dos cosas: no se puede abusar de los insecticidas (por el riesgo que conllevan para la gente) y porque algunas especies se pueden hacer resistentes y más adelante ya no habrá con qué controlarlas", dijo Carlos Tasinato, a cargo del área.

78689400.jpg

Por eso, dijo el especialista, la recomendación municipal de asistir a los encuentros al aire libre con protector para mosquitos no es para nada descabellada. Lo mismo que tener el pasto corto en las casas y veredas, no dejar agua estancada en ningún espacio del hogar (ni afuera ni adentro) porque allí se crían las larvas, cubrir ventanas con mosquiteros, no acumular basura y utilizar ropa clara (que no los atrae tanto). Además de no elegir hacer actividad física o salir de paseo en zona de parques o al lado del río en los horarios donde los mosquitos "atacan" con furia: primeras horas de la mañana y la tardecita.

Tomar conciencia

"Tenemos que tomar conciencia sobre este tema y entender que no se trata de salir con el camión a tirar humo por todos lados porque eso no sirve. Estamos trabajando de manera focal, cubriendo las zonas de mayor concurrencia de gente y en aquellas en las que detectamos que _por alguna razón particular_ hay más insectos. Utilizamos productos menos tóxicos que en otras épocas y esa es una tendencia que vamos a sostener", señaló Tasinato.

"Es el momento del año de mayor desarrollo de los mosquitos, que hacen su aparición, sobre todo, en horas de la tarde, tardecita. El calor y la humedad promueven el crecimiento de la población de dos especies: culex (o mosquito común) y el mosquito charquero. Ambas no tienen la complicación de transmitir enfermedades a los humanos aunque sí son una molestia por las picaduras", dijo.

El Aedes aegypti, que tiene la capacidad de ser portador del virus del dengue, "no aparece especialmente en la primavera y de hecho venimos haciendo un seguimiento con Epidemiología y no hay riesgos en estos momentos, aunque siempre estamos alertas", señaló Tasinato.

El funcionario dijo que desde la Municipalidad se cumple un plan "organizado" y que, "a diferencia de lo que algunas personas piensan, se está trabajando, pero la verdad es que ya no van a ver el camión o los equipos fumigando por todas partes porque eso se basa en una técnica que ya está en desuso".

Tasinato comentó que a diario se reciben llamados desde distintas vecinales reclamando que no se fumiga.

"Tenemos un clima subtropical y estamos en zona de mosquitos, no vivimos en una ambiente estéril. Hay momentos en los que se van a sentir más que en otros, pero realmente no tenemos una situación de desborde", enfatizó Tasinato.

"La población puede colaborar con medidas al alcance de todos. Por ejemplo, hay un montón de piletas repletas de agua estancada que están en casas a las que no podemos acceder desde Control de Vectores, por eso solicitamos que cada vecino controle en su hogar que no haya situaciones que permitan que se desarrollen los mosquitos", comentó.

En primera persona

De todos modos, las explicaciones oficiales, y las recomendaciones, no alcanzan cuando uno trata de pasar un rato de ocio, descanso o practicar un deporte al aire libre y la nube de mosquitos no da tregua. Melisa Herrero, quien vive en la zona de la Terminal y pertenece a la Vecinal Dr. Maradona, contó que en el barrio las quejas son constantes y el WhatsApp está al rojo vivo. "No vemos a nadie fumigando y la verdad es que nunca tuvimos tantos mosquitos como este año", dijo a La Capital.

Herrero tiene un emprendimiento de velas de citronella (una planta que ayuda a mantener alejados a los insectos voladores) y contó que desde hace un mes "los pedidos estallaron".

El Laboratorio Industrial Farmacéutico de Santa Fe (LIF) aumentó la producción de repelentes que viene entregando desde octubre en los centros de salud de toda la provincia. En este caso, el incremento de la demanda está dado, sobre todo, por el precio que tienen los repelentes comerciales ya que los de primera marca arrancan en un piso de 500 pesos.