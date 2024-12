Medicina de la UNR "está a la altura de cualquier prestigiosa facultad del mundo"

Jorge Molinas, decano de Ciencias Médicas, habló con La Capital sobre las implicancias de este aval otorgado por el ente evaluador de las universidades nacionales y agradeció a todo el equipo de gestión de la facultad, al área académica y de aprendizaje, a los docentes, no docentes y estudiantes. "La acreditación es por seis años, el lapso legal más extenso que se puede dar a una carrera por parte de la Coneau", señaló el médico.

Molinas detalló que Coneau es la entidad que "permite al Ministerio de Educación habilitar a la facultad para seguir emitiendo títulos, con lo cual, la importancia que tiene es que estamos en condiciones de hacerlo, y que no solo tienen validez en la Argentina sino en todo el Mercosur porque esta evaluación va unida a otra, llamada Arcu Sur".

Explicó que de no haber ocurrido esto "la facultad no podría seguir emitiendo títulos". A partir del minucioso análisis que realiza la Coneau se pueden dar distintos escenarios: que se habilite por tres años, por seis (el plazo máximo hasta una nueva evaluación) o que no se acredite.

"La importancia de lo logrado es enorme", enfatizó Molinas, y agregó: "Tanto para los alumnos como para aquellos que desean inscribirse, porque tienen la certeza de la validez de su título pero además porque destaca todos los aspectos de la carrera y la facultad: lo técnico del plan de estudios, los currículms de los docentes, la participación de los docentes en proyectos y trabajos de investigación; se evalúa la actividad de extensión universitaria (lo que se hace en territorio) y lo mismo sucede con los estudiantes en cuanto al rol que tienen durante cada uno de los años de la carrera, cómo se involucran en trabajos de investigación, en tareas específicas en la comunidad. Se analizan las prácticas no solo la teoría".

La pormenorizada evaluación de Coneau incluye además: cómo están distribuidos los estudiantes en función de la cantidad de docentes y la relación docente-alumno.

El decano hizo hincapié en las mejoras que se dieron en los últimos años en todos estos aspectos: "El informe sin dudas ha sido muy positivo y certifica el trabajo que esta gestión viene llevando con todos los que conforman la facultad, reforzando el camino".

Un proceso "que funciona bien"

Al aprobar por seis años la validez de los títulos, "se está diciendo que el proceso está muy bien y que está bien el ingreso irrestricto y todo lo que implica una universidad pública, pero no solo en la facultad como espacio físico sino en todos los lugares (centros de salud, hospitales y demás) donde los estudiantes realizan sus prácticas y trabajan".

La infraestructura técnica y edilicia también formó parte de esta evaluación, detalló Molinas.

En relación al momento en que llegó la buena noticia, el decano dijo que "fue una alegría enorme, un boom, porque el esfuerzo ha sido muy pero muy grande".

"Fueron más de dos años de trabajo, en especial de las secretarías académicas, la escuela de Medicina, la asesoría legal, de las secretarías no docentes; en este proceso todos los han tenido que llenar informes, docentes, alumnos. Toda la facultad ha estado sumamente comprometida con esta evaluación".

De acuerdo a los aspectos legales, todas las facultades de medicina del país estaban obligadas a pasar por este proceso a cargo de Coneau.

Un flamante plan de estudios

La tarea evaluadora se inició hace dos años y culminó, en el final del 2024, con la mejor noticia para quienes forman parte de Medicina de la UNR. "Quizá para tener una mayor dimensión de lo que implica debemos remontarnos a 2021 y antes también, porque se comenzó con una serie de cambios que trajeron mejoras en lo académico. Desde 2019 iniciamos el proceso del nuevo plan de estudios, en la currícula que era antigua, de 2001. Hicimos un plan nuevo que es el 2024, el que tenemos vigente, y para eso hubo que hacer una cantidad inmensa de reuniones, de ajustes, implicar a todo el personal docente, generar muchas discusiones en el consejo directivo. Gracias a cada una de esas acciones, se terminó aprobando en 2022. En marzo de 2023 se presentaron los informes completos para Coneau y luego tuvimos la visita de los evaluadores. La verdad, hubo mucha gente comprometida, involucrada", detalló Molinas.

El nuevo plan de estudios "incluye mucha más práctica, conceptos nuevos que ha pedido el Ministerio de Educación, y otra cuestión muy importante es que esto fue acompañado desde 2019 con cambios edilicios que nos permitieron conseguir los objetivos que buscamos, un aspecto que fue especialmente valorado".

"Las políticas de bienestar estudiantil también fueron consideradas en este examen", agregó el decano.

Emocionado, Molinas expresó: "Nos queda mucho por hacer en un contexto de ajuste de presupuesto, de discursos que cuestionan la educación pública, de salarios bajos y de todas las dificultades que atraviesan nuestros estudiantes pero este reconocimiento nos motiva. Queremos y construimos día a día una facultad de excelencia que forme los mejores profesionales para garantizar el acceso a la salud de calidad, de toda la población".