A dos años de su lanzamiento, la aplicación para teléfonos inteligentes Movi ya cuenta con más de 100 mil descargas y según datos del municipio es utilizada por 136 mil usuarios activos, un número importante teniendo en cuenta que en Rosario, en días hábiles, viajan en promedio entre 300 y 500 mil personas.

Más de 5700 pasajeros dejaron ya su reseña en el Play Store de Google (de donde se puede bajar de forma gratuita), con mayoría de opiniones positivas que le dan un promedio de 4,3 puntos sobre 5.

La aplicación, desarrollada por el Ente de la Movilidad de Rosario, unificó las funciones preexistentes sobre transporte público (¿Cuándo Llega?, ¿Cómo llego?, ¿Cuánto Tengo? y Mi Bici Tu Bici) y sumó otras, como el pago del estacionamiento medido. Fue presentada en octubre de 2016 para ser utilizada en dispositivos Android, mientras que los usuarios de iPhone, que emplea otro sistema operativo, tuvieron que esperar hasta febrero de este año para descargarla.

El servicio permite conocer los recorridos de las líneas de transporte urbano de pasajeros y qué líneas se pueden tomar para llegar a un destino determinado; chequear en tiempo real cuándo arriba un colectivo a cierta parada; consultar el saldo y puntos de recarga; información sobre el servicio de bicicletas públicas, parquímetros y las tarifas vigentes; personalizar la tarjeta desde el mismo programa y realizar trámites de franquicias. También incluye información sobre cortes de tránsito y desvíos, y permite hacer reclamos al 147. Incluso tiene un modo de voz para que puedan utilizarla personas no videntes.

Una para todo

"Ya que tenemos una misma tarjeta para todo, la idea fue hacer una aplicación que centralice distintos servicios y sea accesible. La valoración de los usuarios ha sido muy positiva y hay una gran apropiación que se ve en los números, muy contundentes", dijo la titular de Movilidad, Mónica Alvarado.

Las cifras marcan que la consulta por los horarios de los colectivos llegan a 2,6 millones por mes sólo en el aplicativo (no incluye las que se realizan por web, WhatsApp o por llamada); las de los recorridos de las líneas a 350 mil; y las de cómo llegar promedian 150 mil.

En tanto, el servicio para ver el saldo que le queda al plástico llega a 100 mil usos mensuales; la del estacionamiento medido superó las 50 mil instalaciones; la aplicación de las bicicletas públicas ronda las 10 mil descargas; y el programa Movi joven, un club de beneficios que permite sumar puntos para obtener descuentos, también llega a los 10 mil usuarios.

Sin embargo, aún quedan cosas por corregir. Un problema frecuente que manifiestan los usuarios, es lo que podría definirse como "colectivo fantasma". El fenómeno, que sucede especialmente en horarios nocturnos, consiste en visualizar en el teléfono que está llegando una unidad que finalmente nunca pasa por la parada en la que está el pasajero, aún cuando el reloj marca cero minutos de espera, y que luego es reemplazada por un nuevo valor de otro coche que se encuentra a varias cuadras del lugar.

Al respecto, la secretaria de Movilidad explicó que esta falla se debe a que "la app cuenta lo que falta desde que el colectivo sale de la punta de línea, por lo que si el coche aún no llegó y todavía tiene que dar la vuelta informa el tiempo teórico, es decir lo que dice la tabla de horarios. Esta demora puede no coincidir con la real en ese momento, porque quizás el chofer está descansado en el final del recorrido, tomando un café o fue al baño antes de retomar el servicio, lo que le corresponde por derecho". La explicación parece lógica, pero el error no siempre sucede cerca de las puntas de línea. Quizás más adelante logren mejorar ese aspecto.

Movi Taxi

En tanto, y si bien ya venía siendo utilizada por la Cámara de Radio Taxis de Rosario, hace tres meses se sumó también -a través de un convenio- de forma oficial Movi Taxi, que ahora está integrada como otro servicio en la app madre. Esta aplicación tiene más de 10 mil usuarios y unas 130 reseñas en la plataforma de descarga, muchas de las cuales marcan cuestiones a mejorar, con una puntuación de 3,1.

Si bien aún debe corregir algunos detalles, ya fue utilizada por los pasajeros para realizar 10 mil viajes. A la versión para choferes, en tanto, la descargaron 2000 taxistas, de una flota total de 4000 chapas en la ciudad.