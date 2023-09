Lucho consiguió los fondos gracias a la solidaridad de los rosarinos y viajará al Mundial de ajedrez

Luciano Carrizo, el chico de Puente Gallegos que la rompe en el ajedrez, podrá viajar al Mundial de la especialidad y sueña con traer el título. "Salir campeón del mundo sería increíble" , señaló en diálogo con La Capital y aseguró que va a dar lo mejor de sí para poder conseguirlo. Es referente de la especialidad a nivel nacional y continental y había logrado la clasificación pero no tenía dinero para costear el viaje a Italia. Finalmente, podrá representar al país gracias a la solidaridad de los rosarinos.

"Estoy totalmente agradecido con las personas que me ayudaron a cumplir mi sueño de viajar al Mundial. Valoro mucho ese sacrificio, aportando todos un granito de arena y haciendo esto posible ", dijo Lucho emocionado. "Ya sea difundiendo, contactándose conmigo o depositando el dinero", agregó.

Fueron muchos los que se pusieron la causa al hombro y lo ayudaron a llegar al objetivo. "Esto es gracias a la articulación público-privada, del Programa Municipal de Ajedrez que depende de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario, el Concejo Municipal, y la colaboración de varias empresas y rosarinas y rosarinos que se sumaron a la campaña", destacaron desde Fundación Rosario, donde lo acompañaron en la colecta, al realizar el anuncio.

Por estos días Lucho entrena sin descanso, noche y día, para "llegar lo mejor preparado posible". "A su vez estoy tomando clases de ajedrez intensivas que también me ayudan", contó.

Carrizo forma parte del Programa Municipal de Ajedrez, es considerado a nivel nacional uno de los mejores jugadores de su categoría y se entusiasma con seguir creciendo en este deporte. Si bien sueña con conseguir el título, se muestra cauto. No sabe si podrá volver con "la copa" pero promete "hacer un buen torneo y representar al país de la mejor manera".

Un apasionado

La pasión de Carrizo es el ajedrez. Actualmente le dedica entre seis y ocho diarias a los entrenamientos, aunque sin descuidar las tareas de la escuela. "Tengo una beca para una escuela de ajedrez de alto rendimiento, que me la gané al salir campeón rosarino y también tomo clases online con profesores de la Federación Argentina. Lunes y miércoles con Diego Valerga, los martes con otro gran maestro Diego Flores y los miércoles con un maestro internacional, Fabián Fiorito", había detallado en contacto con este diario.

En ese sentido, aseguró que formarse constantemente "lo motiva". "Tener clases con tantas personas buenas de mi ciudad y del país me inspira. Me veo reflejado con ellos, quiero ser como ellos algún día y creo que voy por buen camino. Espero lograrlo", señaló.

lucho carrizo ajedrez 2.jpg

Cuando le preguntan qué significa el ajedrez en su vida, Lucho no duda: "Es mi día a día. Me despierto y juego al ajedrez, me voy a dormir mirando cosas de ajedrez". Además, cree que le brinda otros puntos de vista sobre distintos ámbitos de la vida cotidiana. "Es una pasión que amo y agradezco un montón haber visto Harry Potter y haberlo descubierto".

Más buenas noticias

Pero Lucho no es el único rosarino que viaja. Juan Martín Ibarra, de 18 años, clasificó para el Campeonato Mundial Juvenil de Ajedrez de la FIDE Sub 20 en la Ciudad de México, que se llevará a cabo del 20 de septiembre al 2 de octubre y también podrá sumarse gracias a la campaña que encabezó Fundación Rosario.

El joven también participa del Programa Municipal de Ajedrez, que ha producido diversos campeones y han llevado el nombre de nuestra ciudad al más alto nivel.

