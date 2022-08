Los socavones en la costa central obligan a un nuevo esquema en Colectividades

Los reiterados socavones en la barranca del parque a la Bandera harán rediagramar la puesta en escena de un nuevo Encuentro de Colectividades que tendrá lugar entre el 3 y 14 de noviembre. El escenario estará mirando al río, mientras que los stands se distribuirán en una zona por afuera de un vallado que se colocará en un ancho de 16 metros desde la barranca, donde no se podrá acceder por cuestiones de seguridad. En esta edición, los representantes de Ucrania tendrán su puesto en forma independiente.

Precisiones

En la previa de los preparativos se confirmaron dos cosas: la mantiene el predio del parque a la Bandera como lugar de emplazamiento (hubo gestiones y proyectos para mudar la fiesta al parque Independencia) y habrá modificaciones a raíz de los socavones que aparecieron a orillas del Paraná y a metros del Monumento.

“Es una zona de obras que no tiene comparación con lo que pasó en el parque España (allí colapsó una enorme estructura que sostenía la barranca) porque aquí nunca hubo peligro de derrumbe, sino que existen socavones. No hay mayor riesgo, con el informe técnico que nos brindaron nos aconsejaron alejar a la gente 16 metros de la barranca. Allí vamos a colocar un vallado para que en esa parte esté garantizado que no acceda nadie”, se explayó el subsecretario de Cultura municipal, Federico Valentini.

Este corrimiento implicará que unos nueve puestos con sus respectivos escenarios y que tradicionalmente se asentaban allí sean reubicados para garantizar la seguridad del público que asista al predio entre el 3 y el 14 de noviembre próximo.

Recaudos que también abarcarán la disposición del escenario mayor. Será similar al montado en 2021, mirando al río desde el propio parque a la Bandera y de espaldas al Monumento.

A su turno, la titular de la Asociación de Colectividades de Rosario, Lydia del Grosso, explicó que si bien no hay una lista definitiva de las organizaciones que participarán, en esta edición número 38 se presentará por primera vez un stand representativo de Ucrania.

En otras ocasiones, este país (invadido hace meses por Rusia) integró junto a Bielorusia y la Federación Rusa la Biblioteca Alejandro Pushkin. Ahora familiares y descendientes ucranianos mostrarán su cultura y gastronomía en forma independiente.

Otro que regresa es el Centro Vasco Zazpirak Bat.

“Nos pondremos a trabajar para ver la mejor forma de presentar la fiesta este año. Han sido momentos difíciles por la pandemia y este año lo es por cuestiones económicas. También queremos respetar las alertas en el muelle y no perjudicar a nadie y por ende no usaremos la zona lindera a la orilla del río”, ratificó Del Grosso.

Una vez más Colectividades se hará presente entre los rosarinos como la conocieron durante décadas. “Hemos asumido el riesgo, que es muy grande por lo económico y nos afecta a todos. Tendremos que adaptar estructuras en cada stand, de modo de presentarnos lo mejor posible y sin tener una erogación muy alta”, dijo Del Grosso quien no arrojó precisiones sobre el futuro emplazamiento del Encuentro. “Este año será aquí, luego veremos cómo se desarrollan las cosas en estas épocas tan cambiantes”, finalizó.

Colectividades comenzó allá por 1985 y continuó en forma ininterrumpida, salvo en la versión no presencial debido a la pandemia. La fiesta es realizada por unas 50 asociaciones de colectividades de Rosario, de las cuales 38 a 40 participan con puestos completos y algunas con espacios solamente culturales o danzas.