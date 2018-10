Los efectos que produce conducir alcoholizado

En el sitio oficial en internet de la Municipalidad de Rosario se destaca que una mínima cantidad de alcohol en sangre produce efectos importantes sobre la capacidad para conducir. Así, se hace hincapié que con 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre, el mínimo inferior a partir del cual da positivo el control de alcoholemia, se produce un aumento del tiempo de respuesta que lleva a multiplicar por tres los riesgos de tener un accidente.

Ya con 1,2 gramos de alcohol en sangre, los efectos negativos en el conductor se traducen en cansancio, fatiga y pérdida de la agudeza visual, y los riesgos de sufrir un accidente se multiplican por nueve.

En ese marco, el sitio oficial da una serie de recomendaciones a tener en cuenta, entre las que se inscriben el decidir el máximo de alcohol a beber y proponerse cumplirlo; no llevar siempre el vaso en la mano ayudará a no tomar continuamente; no tomar más de una consumición alcohólica durante la misma hora; evitar ingerir cosas saladas porque generan más sed y no combinar distintos tipos de bebidas alcohólicas.

También se sugiere no manejar si se ha bebido, ya que hay otras formas de llegar a casa; y se destaca que el uso del transporte público puede evitar muchos problemas.

Se pone énfasis además en el hecho de no subir al auto de un conductor que haya bebido y se subraya que al salir en grupo, hay que asegurarse que alguno de los integrantes permanezca sin beber.