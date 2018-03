Los docentes rechazaron la oferta salarial pero por ahora no harán paro

En una votación contundente, la asamblea provincial de delegados de la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé) rechazó ayer la oferta salarial de la Casa Gris y convocó a una jornada de protesta para el martes de la semana próxima consistente en marchas y movilizaciones locales, pero sin paro.

A la vez, el plenario dejó pendiente una medida de fuerza de 48 horas para miércoles 4 y jueves 5 de abril en el caso en que la provincia no efectúe un llamado a paritarias que incluya un nuevo ofrecimiento salarial superador del 18 por ciento, en dos tramos, que ya les había presentado la semana pasada.

Idéntica medida dispusieron los docentes privados nucleados en el Sadop, que esperan una nueva propuesta o también se sumarán al paro de 48 horas previsto para la primera semana de abril. Los únicos que le dijeron sí a la propuesta oficial fueron los maestros nucleados en la Unión Docentes Argentinos (UDA, ver aparte).

En la asamblea de Amsafé votaron 34.227 docentes, de los cuales más del 90 por ciento lo hicieron por la moción que propiciaba el rechazo de la oferta salarial.

"La asamblea resolvió una jornada provincial de protesta para la próxima semana, sin paro pero con actos, movilizaciones, concentraciones locales y radios abiertas, entre otras acciones departamentales, y paro el 4 y 5 de abril en caso de que no haya una respuesta a nuestro reclamo de una mejora a la propuesta", detalló la secretaria general de la Amsafé, Sonia Alesso.

La dirigente explicó que la propuesta oficial "fue considerada insuficiente por una cuestión muy vinculada a las tarifas y los alimentos. Los compañeros consideran que las subas son brutales en comparación al aumento salarial. También se evaluó el tema de la canasta alimentaria, el transporte y otros factores económicos", destacó.

Concursos

Alesso también puntualizó que "se planteó muy fuerte la cuestión de los concursos en las escuelas secundarias, y exigimos que se cumpla el cronograma en el transcurso del presente año, porque hay miles de docentes de escuelas secundarias medias y técnicas que están esperando no sólo el traslado sino la estabilidad laboral. Este no es un tema menor para el docente que trabaja en otra localidad, por cuanto eso significa un costo adicional en el transporte, entonces el traslado lo acerca a su lugar de residencia y le ahorra una cantidad importante de dinero y tiempo, pero también es fundamental la garantía de la estabilidad para los docentes".

La gremialista subrayó que el rechazo a la oferta gubernamental surgió de "una gran votación en la provincia. Votaron 34.227 docentes y solamente 2.425 lo hicieron por la aceptación, lo que desmiente claramente a los voceros del gobierno que plantearon en algunos medios y redes sociales que no estaba la moción de aceptar. Yo quiero desmentir eso porque estuvo en muchos departamentos, salvo en aquellos en los que no se mocionó y no es la responsabilidad de los asambleístas si la moción no estuvo (planteada). Pero en la mayoría de los departamentos sí se planteó la moción de aceptar la oferta, y fue la menos votada", indicó Alesso.

"El gobierno tiene que reflexionar acerca de este resultado, porque esta votación expresó un gran malestar que en muchos casos estaba latente. Y no es casual que esta semana llegara el aumento de tarifas, entonces el desfasaje es muy importante y la gente lo ve muy concretamente. De hecho, muchos compañeros fueron con la boleta de la luz a las asambleas", graficó Alesso.

La gremialista fue más allá y puntualizó que "el gobierno tiene que reflexionar y tener una actitud más abierta, porque con la amenaza no alcanza, y debería haber un diálogo más serio", dijo en elíptica alusión a la posibilidad del descuento de los días de paro deslizada por algunos funcionarios.

Paro en la UNR

Los docentes universitarios nucleados en la Coad resolvieron ir al paro los próximos días 10 y 11 de abril en las facultades de la Universidad Nacional de Rosario y las tres escuelas que dependen de la UNR. Los profesores están reclamando un aumento salarial del 25 por ciento y la inclusión de cláusula gatillo de ajuste por inflación.

UDA aceptó, pero lanzó advertencias

La Unión Docentes Argentinos (UDA) fue el único gremio que aceptó la propuesta de un aumento del 18% de aumento en dos tramos que propuso el gobierno, pero advirtió que si la misma no se hace efectiva en abril, comenzarán medidas de fuerza.

UDA también reclamó que de forma "urgente" se lleve adelante una nueva estrategia ante los "desgarradores" aumentos del servicio de luz (entre otros), por considerar que han impactado de manera nefasta sobre el bolsillo de los trabajadores, al igual que el encarecimiento de los servicios y prestaciones de la Obra Social Iapos, que repercute en la salud y en el salario docente.

Los delegados también se mostraron preocupados por la falta de avances en los siguientes puntos: aceleración en los concursos de cargos de base y horas cátedra en secundaria; traslados del nivel secundario; adelanto de fecha para la toma de posesión de cargos; llamado a concurso para integrantes del Programa Lazos; llamado a concurso para cargos directivos de nivel secundario; y participación en la modificación de los decretos 4720/61 y 1342/84, en lo relativo a la asignatura Educación Física.

También se solcitó comenzar con el tratamiento paulatino para la equiparación salarial de 15 horas cátedra = 1 cargo testigo; puesta en funcionamiento del Consejo Provincial de Educación Técnica y Producción y mayor apoyo a las Escuelas de Educación Técnico Profesional y Agrotécnicas para infraestructura y equipamiento.

ATE pide que se reinicie el diálogo

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) envió una nota al ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, para comunicarle la resolución del Plenario Provincial de Delegados.

En el texto, se explica la resolución del cuerpo de no aceptar la propuesta salarial realizada por el Ejecutivo provincial en el ámbito de la Paritaria Central.

Cabe destacar que el Plenario facultó al Consejo Directivo Provincial a continuar el diálogo en ese ámbito paritario con el propósito de mejorar aspectos del último ofrecimiento oficial, y expresó que espera una nueva convocatoria reafirmando la vocación de diálogo.