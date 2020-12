Los choferes cobraron el aguinaldo y no habría paro de colectivos en Rosario

Los colectiveros de Rosario se encontraban en estado de alerta ante la falta de novedades por el cobro del aguinaldo, por lo que evaluaban la posibilidad de un paro de transporte. "Sin dinero no vamos a pasar las fiestas. No se descarta un quite del crédito laboral", había sentenciado el secretario general de la UTA local, Sergio Copello.