Llegó una nueva ola de frío polar y se renueva la pregunta: ¿puede caer nieve en Rosario?

Hace más de 50 años que no cae nieve en Rosario, y la racha pareciera extenderse durante otro largo período.

¿Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional? Por lo pronto, el pronóstico anticipa mínimas de 2 grados bajo cero para este jueves y de 3 grados bajo cero para este viernes. Pero las máximas oscilarán entre los 12 y los 14 grados. Ambos días estarán despejados y no se anticipan lluvias ni tormentas.

La nieve caía en forma constante sobre la ciudad de Rosario. Una imagen que no volvió a verse.

¿Puede nevar en Rosario?

La observadora meteorológica Vanessa Balchunas responde esta pregunta cada vez que una ola de frío se instala en Rosario y la respuesta, esta vez y sin lluvias a la vista, es categórica. "No", señaló en diálogo con La Capital.

Balchunas precisó que "este miércoles con una temperatura mínima oficial de 7 grados bajo cero es oficialmente el día más frío del año y uno de los más fríos del último tiempo, conjuntamente con el 14 de julio de 2020 donde hubo 9 grados bajo cero y el 29 de junio de 2021 donde hubo 5,2 grados bajo cero".

"Para que haya nieve es necesario que no haya viento, para que el copo no caiga directamente y se desarme. No tiene que haber ni demasiada ni poca humedad. Un 60% es lo ideal para que se pueda formar este tipo de precipitación nívea y puede caer", recordó la especialista y sumó: "También que haber cero grados en todas las capas de la atmósfera, específicamente una temperatura como esa o inferior".

En ese sentido, se refirió a un punto fundamental: tiene que haber pronóstico de lluvia. Estos días en Rosario hay altas presiones que favorecen cielos completamente despejados, con incluso algunas chances de neblinas aisladas. "La posibilidad de nieve se diluye porque la nube específica que necesitamos no estaría apareciendo porque no hay pronóstico de lluvia por bastante tiempo en nuestra zona", sostuvo.

Por lo pronto, los rosarinos que se hayan ilusionado con la posibilidad de una nueva nevada, deberán esperar a la próxima ola de frío para cruzar los dedos y desear que se cumplan todas las condiciones.

Cómo estará el tiempo la semana que viene

Sin nieve a la vista, muchas familias están inquietas por el pronóstico para la segunda semana de vacaciones de invierno. Con los chicos en casa, muchos esperan que el tiempo mejore para poder aprovechar del aire libre.

Balchunas recordó que esta sola de frío seguiría hasta el fin de semana y luego comenzarán a subir lentamente las temperaturas máximas. Para este domingo se esperan que el termómetro alcance ya los 14 o 15 grados.

El termómetro irá en ascenso con el correr de los días y a partir del miércoles se comenzarían a registrar temperaturas mínimas "con valores mucho más habituales para estos días y mínimas que son muy parecidas a las que estamos atravesando".

