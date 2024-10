Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama: anuncian un Seven Rosa de Hockey solidario

El Seven Rosa se realizará sábado y domingo en las instalaciones del Hipódromo del parque Independencia.

En el marco del mes de la concientización para prevención y lucha contra el cáncer de mama , el próximo fin de semana se realizará el primer Seven Rosa de Hocke y en el Hipódromo. Susana García, una de las organizadoras, señaló que todo lo recaudado será destinado a la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (Lalcec) .

La organizadora del encuentro solidario dijo que se sentía “muy feliz por la convocatoria. Tenemos 20 equipos confirmados y quedaron algunos afuera. Todo lo recaudado en cuanto a inscripciones de jugadoras estará destinado a Lalcec . No nos quedará un solo peso porque nosotras siempre trabajamos en función de que sea un placer jugar y en este caso también ayudar”.

También habrá voluntarios de la institución con las alcancías recorriendo el Hipódromo y se habilitará una mesa donde la gente podrá asociarse a Lalcec, “más allá de todo lo que nos espera de diversión, juego, regalos, música, buffet. Vienen chicas de distintos lugares, no solo de la provincia de Santa Fe", describió García a LT8.

“Tenemos 20 equipos, y hoy por hoy está cerrada la inscripción porque es muy difícil modificar el fixture de partidos y no queremos no se haga tan largo. Este es nuestro primer Seven, pero la intención es posicionar este torneo dentro de la provincia entre las actividades por el mes de la concientización de la lucha contra el cáncer de mama. Además, dos de nuestros equipos participarán en la Caminata Rosa que se realizará el domingo”, subrayó García.