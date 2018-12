Lagartijas a granel

Otro asiduo visitante de patios y casas rosarinas son animales que parecen pequeñas lagartijas, pero que en realidad son gekkos. También se trata, como en el caso de las tucuras, de una especie sin ningún tipo de riesgo sanitario que por el contrario ayuda a mantener a raya a otros insectos hogareños que le sirven de alimento. "No hay medida de prevención porque no hay riesgo, no hay que matarlas ni espantarlas porque no molestan ni hacen daño, de hecho ayudan a mantener las casas con menos insectos" detalló Palombo, de Control de Vectores.

