La UOM Rosario denunció a empresa por no cumplir con la conciliación obligatoria

El gremio ya había denunciado a la empresa por “despidos intempestivos de seis trabajadores a los que ni siquiera se les había pagado las indemnizaciones correspondientes” , indicaron voceros del sindicato. En el marco de esas cesantías, la delegación Rosario del Ministerio de Trabajo de la provincia había dictado la conciliación obligatoria, reinstalando a los trabajadores despedidos. Pero, según denunció el gremio, la empresa no acató el mandato del organismo estatal

Ante ese panorama, el apoderado legal de la UOM Rosario, Pablo Cerra, presentó hoy una denuncia ante la entidad administrativa, en razón de que en el día de ayer se venció el plazo para pagar la primera quincena y los trabajadores no han cobrado sus salarios.

El secretario general de la UOM, Antonio Donello, manifestó: “ Es un atropello a los trabajadores, al Ministerio y a la sociedad que no se respete la ley. No sólo han despedido arbitrariamente a los trabajadores, dejándolos tirados sin pagarle los que le corresponde, sino que ni respetan la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio”.

“Pero lo más trágico de todo -remarcó Donello- es que al momento de ir a las audiencias, los representantes de la empresa nos dicen que no tienen instrucciones del titular porque está en el exterior de vacaciones. Para irse afuera tiene plata pero pagarle lo que le corresponde a la gente no. Es todo una Joda”.

Por su parte, Cerra explicó las consecuencias legales de la misma: “La empresa es pasible de una severa multa según la legislación vigente por no acatar la conciliación obligatoria. Creemos que el Ministerio debe y tiene la obligación de hacer respetar la ley, y no tengo dudas que lo hará. No se puede permitir, desde ningún punto de vista y menos desde el legal, estas conductas abusivas”.

“A los trabajadores siempre se les cae con rigurosidad en el seno de los establecimientos, espero que esa misma rigurosidad se les debe aplicar a las patronales que incumplen la ley, como está”, expresó Cerra. Las partes en conflicto volverán a encontrarse en una audiencia el 5 de marzo, a las 12, en el Ministerio de Trabajo.