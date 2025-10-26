La Capital | La Ciudad | UNR

La UNR ofrece 206 plazas en sus residencias para los estudiantes del interior: cómo anotarse

La UNR cuenta actualmente con tres residencias que albergan a estudiantes de distintas localidades. Los requisitos y plazos de inscripción

26 de octubre 2025 · 18:52hs
Abre la inscripción a las residencias universitarias de la UNR

Abre la inscripción a las residencias universitarias de la UNR

La Universidad Nacional de Rosario (UNR) abrió la inscripción al Programa de Residencias Universitarias para el ciclo lectivo 2026, una iniciativa que tiene como objetivo favorecer el acceso, la permanencia y el egreso de estudiantes que no cuentan con recursos para afrontar un alojamiento en la ciudad.

“Estamos saldando una deuda que tenía nuestra Universidad. Intentamos multiplicar las iniciativas que puedan acompañar a nuestros estudiantes, en especial a los que tienen mayores dificultades para continuar con sus estudios universitarios”, destacó el rector Franco Bartolacci. Y añadió: “Durante los primeros tres años del programa acompañamos a las y los estudiantes, escuchamos sus experiencias y conocimos sus historias. Estamos muy contentos y convencidos de seguir profundizando este programa”.

Tres residencias y más de 200 plazas disponibles

Actualmente, la UNR cuenta con tres residencias universitarias que albergan a estudiantes de distintas localidades del país. La primera, ubicada en Santa Fe 1470, fue inaugurada en 2022 y dispone de espacios comunes de estudio. La segunda, abierta a comienzos de 2024 en Tucumán 2257, funciona junto a los municipios de Cañada de Gómez y El Trébol. La tercera residencia, en Moreno 450 PA, se habilitó en febrero de este año en coordinación con la Municipalidad de Venado Tuerto.

“Hasta 2023 no había residencias universitarias; dos años después ya son tres y vamos a seguir trabajando con municipios y comunas de Santa Fe para sumar más plazas”, subrayó Bartolacci. En total, las tres residencias ofrecen 206 vacantes.

Requisitos para postularse a las residencias

Podrán inscribirse estudiantes regulares de carreras de grado o tecnicaturas de la UNR que provengan de localidades ubicadas a más de 50 kilómetros de Rosario. En el caso de ingresantes 2026, deberán haber completado la preinscripción en su unidad académica.

Los postulantes deberán acreditar su situación socioeconómica según los criterios establecidos por la Dirección de Bienestar Estudiantil. Además, quienes resulten seleccionados deberán mantener la condición de alumnos regulares y cumplir con la cursada del primer cuatrimestre, que será verificada a mitad de año.

Cada residencia cuenta con el acompañamiento permanente de un equipo interdisciplinario de psicólogos y orientadores, que asisten a los estudiantes tanto en su trayectoria académica como en la convivencia.

Cómo inscribirse

Las inscripciones se realizan en línea a través del sitio unr.edu.ar/programaresidencias.

Quienes ya se hayan postulado en años anteriores deberán ingresar con su usuario y contraseña para actualizar los datos, mientras que los nuevos aspirantes deberán generar un perfil de acceso.

El Programa de Residencias Universitarias forma parte de una política integral de inclusión educativa junto al Programa de Becas y los Comedores Universitarios, que buscan garantizar que más jóvenes puedan estudiar, vivir en Rosario y cumplir el sueño de convertirse en profesionales, tal como expresó el rector Bartolacci.

Noticias relacionadas
Desde 2022, ya se entregaron unos 7 mil ejemplares de árboles nativos producidos en el vivero de la faculta de Ciencias Agrarias de la UNR.

La UNR entregará mil árboles nativos producidos en el vivero de Agrarias

Uno de los anexos del congreso es el escenario donde este lunes se desarrolla una jornada que custiona a las vacunas 

Facultades de Medicina del país repudian jornada antivacunas en Diputados

Los docentes universitarios rosarinos, nucleados en la Coad, van al paro este martes 21 y miércoles 22 de octubre

Docentes de la UNR van al paro por el cumplimiento del financiamiento universitario

Hace cuatro años, en plena pandemia, Rosario fue sede del primer torneo Regional de Taekwondo Songahm Argentina.

Las artes marciales son la disciplina más extendida en los clubes de Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

Dónde voto en Rosario: cómo consultar el padrón para las elecciones

Dónde voto en Rosario: cómo consultar el padrón para las elecciones

Rosario ya tiene siete barrios que se perfilan como polos gastronómicos

Rosario ya tiene siete barrios que se perfilan como polos gastronómicos

Rosario estrenó la renovación del Pasaje Juramento y de las fachadas del Palacio Municipal y la Catedral

Rosario estrenó la renovación del Pasaje Juramento y de las fachadas del Palacio Municipal y la Catedral

Seis detenidos con droga en un allanamiento en barrio Empalme Graneros

Seis detenidos con droga en un allanamiento en barrio Empalme Graneros

Lo último

La UNR ofrece 206 plazas en sus residencias para los estudiantes del interior: cómo anotarse

La UNR ofrece 206 plazas en sus residencias para los estudiantes del interior: cómo anotarse

Resultados elecciones 2025: a qué hora se sabrá quién ganó y los datos provincia por provincia

Resultados elecciones 2025: a qué hora se sabrá quién ganó y los datos provincia por provincia

Elecciones: baja participación electoral, poco voto joven y jornada tranquila en Santa Fe

Elecciones: baja participación electoral, poco voto joven y jornada tranquila en Santa Fe

Votó el 66% del padrón a nivel nacional: es la cifra más baja desde el retorno de la democracia

Los comicios para las elecciones legislativas cerraron a las 18 de este domingo en todo el país sin que se registraran demoras ni mayores incidentes

Votó el 66% del padrón a nivel nacional: es la cifra más baja desde el retorno de la democracia
Resultados elecciones 2025: a qué hora se sabrá quién ganó y los datos provincia por provincia
Política

Resultados elecciones 2025: a qué hora se sabrá quién ganó y los datos provincia por provincia

Elecciones: baja participación electoral, poco voto joven y jornada tranquila en Santa Fe
Política

Elecciones: baja participación electoral, poco voto joven y jornada tranquila en Santa Fe

Dólar cripto: a cuánto opera en este domingo electoral el tipo de cambio que nunca duerme
Economía

Dólar cripto: a cuánto opera en este domingo electoral el tipo de cambio que nunca duerme

Tragedia en Misiones: nueve muertos tras la caída de un micro a un arroyo en la ruta 14
Información General

Tragedia en Misiones: nueve muertos tras la caída de un micro a un arroyo en la ruta 14

La UNR ofrece 206 plazas en sus residencias para los estudiantes del interior: cómo anotarse
La Ciudad

La UNR ofrece 206 plazas en sus residencias para los estudiantes del interior: cómo anotarse

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Dónde voto en Rosario: cómo consultar el padrón para las elecciones

Dónde voto en Rosario: cómo consultar el padrón para las elecciones

Rosario ya tiene siete barrios que se perfilan como polos gastronómicos

Rosario ya tiene siete barrios que se perfilan como polos gastronómicos

Rosario estrenó la renovación del Pasaje Juramento y de las fachadas del Palacio Municipal y la Catedral

Rosario estrenó la renovación del Pasaje Juramento y de las fachadas del Palacio Municipal y la Catedral

Seis detenidos con droga en un allanamiento en barrio Empalme Graneros

Seis detenidos con droga en un allanamiento en barrio Empalme Graneros

Central transita su mejor año en la historia jugando en condición de visitante

Central transita su mejor año en la historia jugando en condición de visitante

Ovación
Central transita su mejor año en la historia jugando en condición de visitante

Por Carlos Durhand
Ovacion

Central transita su mejor año en la historia jugando en condición de visitante

Central transita su mejor año en la historia jugando en condición de visitante

Central transita su mejor año en la historia jugando en condición de visitante

Rugby: con el ascenso al Top 14 de la Urba, Atlético del Rosario reafirmó su identidad

Rugby: con el ascenso al Top 14 de la Urba, Atlético del Rosario reafirmó su identidad

Un sábado frustrado de Franco Colapinto en México pero con la certeza de estar a la altura

Un sábado frustrado de Franco Colapinto en México pero con la certeza de estar a la altura

Policiales
Seis detenidos con droga en un allanamiento en barrio Empalme Graneros
Policiales

Seis detenidos con droga en un allanamiento en barrio Empalme Graneros

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína

Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas

Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas

Imputaron a un joven de Roldán que golpeó a un chico en la puerta de la escuela

Imputaron a un joven de Roldán que golpeó a un chico en la puerta de la escuela

La Ciudad
La UNR ofrece 206 plazas en sus residencias para los estudiantes del interior: cómo anotarse
La Ciudad

La UNR ofrece 206 plazas en sus residencias para los estudiantes del interior: cómo anotarse

Maestras jardineras, una vocación no siempre suficiente para elegir la carrera

Maestras jardineras, una vocación no siempre suficiente para elegir la carrera

Sexualidad y pareja: cuando el deseo está atado a la crisis económica

Sexualidad y pareja: cuando el deseo está atado a la crisis económica

Rosario ya tiene siete barrios que se perfilan como polos gastronómicos

Rosario ya tiene siete barrios que se perfilan como polos gastronómicos

El detrás de escena: cómo se gestó la entrevista de Nicki Nicole en la escuela Pestalozzi

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El detrás de escena: cómo se gestó la entrevista de Nicki Nicole en la escuela Pestalozzi

El tiempo en Rosario: domingo templado y despejado como anticipo de una semana otoñal
La Ciudad

El tiempo en Rosario: domingo templado y despejado como anticipo de una semana otoñal

Pablo Javkin invitó al papa León XIV a que visite Rosario
La Ciudad

Pablo Javkin invitó al papa León XIV a que visite Rosario

Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá como Pasaporte x Justo

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá como "Pasaporte x Justo"

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína
Policiales

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína

Scrabble, un deporte de la mente que cuenta con un tricampeón mundial residente en Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Scrabble, un "deporte de la mente" que cuenta con un tricampeón mundial residente en Rosario

Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas
Policiales

Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas

Imputaron a un joven de Roldán que golpeó a un chico en la puerta de la escuela
Policiales

Imputaron a un joven de Roldán que golpeó a un chico en la puerta de la escuela

Tras el temporal, las ramas y los árboles caídos lideraron los reclamos
La Ciudad

Tras el temporal, las ramas y los árboles caídos lideraron los reclamos

La recesión llegó a los eventos de fin de año: caída interanual de un 30% y menú low cost

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La recesión llegó a los eventos de fin de año: caída interanual de un 30% y menú low cost

Balacera contra el Heca: incautan celulares y ropa en allanamientos en zona oeste
Policiales

Balacera contra el Heca: incautan celulares y ropa en allanamientos en zona oeste

El aumento de casos de tos convulsa obliga a la vigilancia en Rosario

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

El aumento de casos de tos convulsa obliga a la vigilancia en Rosario

Funes: tras la paliza en manada en un colegio, habrá una manifestación
La Región

Funes: tras la paliza en manada en un colegio, habrá una manifestación

Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia
Policiales

Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia

Caso Paula Perassi: aumentó la recompensa por datos sobre la mujer desaparecida
Policiales

Caso Paula Perassi: aumentó la recompensa por datos sobre la mujer desaparecida

Bioferia Rosario: reprograman el encuentro por razones climáticas
La Ciudad

Bioferia Rosario: reprograman el encuentro por razones climáticas

Cortaron la autopista a Córdoba por un choque fatal en Cañada de Gómez
La Región

Cortaron la autopista a Córdoba por un choque fatal en Cañada de Gómez

Una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa
La Ciudad

Una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa

El expresidente comunal de Villa Saralegui, condenado por agredir a un productor
LA REGION

El expresidente comunal de Villa Saralegui, condenado por agredir a un productor

De cuánto es la multa por no ir a votar en las elecciones legislativas de este domingo
Política

De cuánto es la multa por no ir a votar en las elecciones legislativas de este domingo