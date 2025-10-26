La UNR ofrece 206 plazas en sus residencias para los estudiantes del interior: cómo anotarse

La UNR cuenta actualmente con tres residencias que albergan a estudiantes de distintas localidades. Los requisitos y plazos de inscripción

Abre la inscripción a las residencias universitarias de la UNR

La Universidad Nacional de Rosario ( UNR ) abrió la inscripción al Programa de Residencias Universitarias para el ciclo lectivo 2026, una iniciativa que tiene como objetivo favorecer el acceso, la permanencia y el egreso de estudiantes que no cuentan con recursos para afrontar un alojamiento en la ciudad.

“Estamos saldando una deuda que tenía nuestra Universidad. Intentamos multiplicar las iniciativas que puedan acompañar a nuestros estudiantes, en especial a los que tienen mayores dificultades para continuar con sus estudios universitarios”, destacó el rector Franco Bartolacci. Y añadió: “Durante los primeros tres años del programa acompañamos a las y los estudiantes, escuchamos sus experiencias y conocimos sus historias. Estamos muy contentos y convencidos de seguir profundizando este programa”.

Actualmente, la UNR cuenta con tres residencias universitarias que albergan a estudiantes de distintas localidades del país. La primera, ubicada en Santa Fe 1470, fue inaugurada en 2022 y dispone de espacios comunes de estudio. La segunda, abierta a comienzos de 2024 en Tucumán 2257, funciona junto a los municipios de Cañada de Gómez y El Trébol. La tercera residencia, en Moreno 450 PA, se habilitó en febrero de este año en coordinación con la Municipalidad de Venado Tuerto.

“Hasta 2023 no había residencias universitarias; dos años después ya son tres y vamos a seguir trabajando con municipios y comunas de Santa Fe para sumar más plazas”, subrayó Bartolacci. En total, las tres residencias ofrecen 206 vacantes.

Requisitos para postularse a las residencias

Podrán inscribirse estudiantes regulares de carreras de grado o tecnicaturas de la UNR que provengan de localidades ubicadas a más de 50 kilómetros de Rosario. En el caso de ingresantes 2026, deberán haber completado la preinscripción en su unidad académica.

Los postulantes deberán acreditar su situación socioeconómica según los criterios establecidos por la Dirección de Bienestar Estudiantil. Además, quienes resulten seleccionados deberán mantener la condición de alumnos regulares y cumplir con la cursada del primer cuatrimestre, que será verificada a mitad de año.

Cada residencia cuenta con el acompañamiento permanente de un equipo interdisciplinario de psicólogos y orientadores, que asisten a los estudiantes tanto en su trayectoria académica como en la convivencia.

Cómo inscribirse

Las inscripciones se realizan en línea a través del sitio unr.edu.ar/programaresidencias.

Quienes ya se hayan postulado en años anteriores deberán ingresar con su usuario y contraseña para actualizar los datos, mientras que los nuevos aspirantes deberán generar un perfil de acceso.

El Programa de Residencias Universitarias forma parte de una política integral de inclusión educativa junto al Programa de Becas y los Comedores Universitarios, que buscan garantizar que más jóvenes puedan estudiar, vivir en Rosario y cumplir el sueño de convertirse en profesionales, tal como expresó el rector Bartolacci.