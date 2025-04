El cantante "El Villano" contó que tiene VIH: "No sé quién me contagió ni a quién contagié"

"Tengo HIV", comenzó diciendo a través de su cuenta de Instagram. "Todos mis familiares y amigos se están enterando a través de este video porque no quería que nadie me pare de hacerlo porque siento que mi propósito es compartirles toda mi verdad, desde lo más oscuro que viví hasta la luz y conectar con Dios", afirmó.

El músico se sinceró al decir que "No sé quién me contagió y no sé a quién contagié". “Hace 2 años que estoy con la misma persona y afortunadamente, ella se analizó y está bien porque siempre nos cuidamos”, dijo sobre su pareja.