En vivo: seguí el Gran Premio de Mónaco con Franco Colapinto

Franco Colapinto corre el Gran Premio de Mónaco, la sexta carrera de la temporada 2026 de la Fórmula , a 78 vueltas. Largaba 14°, mientras que su compañero de Alpine Pierre Gasly lo hacía desde el 9° lugar. En la pole, el líder Kimi Antonelli con el Mercedes. Seguilo en vivo por La Capital.
La carrera en el Principado de Mónaco
Colapinto pierde ritmo y Lidnblad se le pegó, pero se fue de largo en la chicana.
En la vuelta 33 paró Hadjar y salió atrás de Russell. Investigan a Hamilton por exceder velocidad en el pit lane y le dan 5 segundos.
En la vuelta 32 paró Russell y regresó 8°.
En la vuelta 30 Antonelli le sacó una vuelta a Colapinto. Tremendo. Le lleva 18s a Leclerc. Abandonó Bearman.
Sobre la vuelta 29, el escolta Hamilton paró a cambiar por gomas duras, que funcionan más rápido que las medias. El inglés quedó 3°.
Verstappen confirmó que tuvo un problema de motor.
La lucha es por el 4° puesto entre Hadjar, que se queda sin gomas, y Russell. El francés cortó la chicana.
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Colapinto le recorta a 2s a Sainz y Leclerc cortó la chicana de la salida del túnel.
Sobre el giro 20, ANTONELLI-HAMILTON-LECLERC-HADJAR-RUSSELL-PIASTRI-GASLY-NORRIS-LAWSON-ALBON en el top ten. Luego SAINZ-COLAPINTO-LINDBLAD-HULKENBERG-OCON-ALONSO-STROLL-PÉREZ-BORTOLETTO-BEARMAN.
Hulkenberg es más rápido con gomas duras que Colapinto con medias. El alemán está 14°, detrás de Lindblad. Abandonó Bottas.
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En la vuelta 13 paró Hulkenberg y Colapinto subió al 12° puesto, manteniendo a raya a Arvid Lindblad. Está a 2,8s de Sainz.
Sobre el giro 12, Colapinto ataca a Hulkenberg, mientras Gasly sostiene bien a Norris.
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Investigan a Checo Pérez por estar afuera del cajón de largada y lo penalizan con un pase y siga por boxes. Bottas, Bortoletto, Bearman y Ocon pararon rápido para poner gomas duras y aguantar hasta el final sobre el giro 10.
>>Leer más: Franco Colapinto y un beso al muro en la segunda sesión en Mónaco
Antonelli se tomó el buque en los primeros giros, con record tras record. Norris ataca a Gasly. Alonso y Stroll pararon a cambiar gomas blandas. El resto con medias.
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Max Verstappen, el primer eliminado del GP. Se quedó parado en la largada y abandonó. Buena largada de Pierre Gasly, que superó a Lando Norris y quedó 7°. Colapinto ganó un lugar y es 13°. Checo Pérez pasó de 18° a 14°.
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