En vivo: seguí el Gran Premio de Mónaco con Franco Colapinto

Franco Colapinto corre el GP de Mónaco, la sexta carrera de la temporada 2026 de la Fórmula 1 con el Alpine. Seguilo en vivo por La Capital.

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Largada del GP de Mónaco. Verstappen se queda parado y todos lo esquivan. Franco Colapinto ganó un lugar.

Franco Colapinto encara la horquilla de Mónaco detrás de Sainz y Hulkenberg.

Franco Colapinto corre el Gran Premio de Mónaco , la sexta carrera de la temporada 2026 de la Fórmula , a 78 vueltas. Largaba 14°, mientras que su compañero de Alpine Pierre Gasly lo hacía desde el 9° lugar. En la pole, el líder Kimi Antonelli con el Mercedes. Seguilo en vivo por La Capital.

Colapinto pierde ritmo y Lidnblad se le pegó, pero se fue de largo en la chicana.

En la vuelta 33 paró Hadjar y salió atrás de Russell. Investigan a Hamilton por exceder velocidad en el pit lane y le dan 5 segundos.

En la vuelta 32 paró Russell y regresó 8°.

En la vuelta 30 Antonelli le sacó una vuelta a Colapinto. Tremendo. Le lleva 18s a Leclerc. Abandonó Bearman.

Sobre la vuelta 29, el escolta Hamilton paró a cambiar por gomas duras, que funcionan más rápido que las medias. El inglés quedó 3°.

Verstappen confirmó que tuvo un problema de motor.

La lucha es por el 4° puesto entre Hadjar, que se queda sin gomas, y Russell. El francés cortó la chicana.

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Hadjar reports that he has "no power", and Russell has the Red Bull in his sights!#F1 #MonacoGP | LAP 21/78 pic.twitter.com/EzJ9dv6QMl — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

Colapinto le recorta a 2s a Sainz y Leclerc cortó la chicana de la salida del túnel.

Sobre el giro 20, ANTONELLI-HAMILTON-LECLERC-HADJAR-RUSSELL-PIASTRI-GASLY-NORRIS-LAWSON-ALBON en el top ten. Luego SAINZ-COLAPINTO-LINDBLAD-HULKENBERG-OCON-ALONSO-STROLL-PÉREZ-BORTOLETTO-BEARMAN.

Hulkenberg es más rápido con gomas duras que Colapinto con medias. El alemán está 14°, detrás de Lindblad. Abandonó Bottas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2063613724808613958&partner=&hide_thread=false "We need to cool the car and box this lap"



Valtteri Bottas becomes the second DNF from this race #F1 #MonacoGP | LAP 18/78 pic.twitter.com/Pe19zqBZcG — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

En la vuelta 13 paró Hulkenberg y Colapinto subió al 12° puesto, manteniendo a raya a Arvid Lindblad. Está a 2,8s de Sainz.

Sobre el giro 12, Colapinto ataca a Hulkenberg, mientras Gasly sostiene bien a Norris.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2063610703852839263&partner=&hide_thread=false Gasly is defending with all his might against a charging Norris



The McLaren driver looks to find a passing place! #F1 #MonacoGP | LAP 9/78 pic.twitter.com/QzkTxd0EUY — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2063611221257969800&partner=&hide_thread=false Drive-Through Penalty



Sergio Perez is penalised for being out of position at the start, and he comes in to serve the penalty this lap#F1 #MonacoGP | LAP 11/78 pic.twitter.com/wmY7GvF9sh — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

Investigan a Checo Pérez por estar afuera del cajón de largada y lo penalizan con un pase y siga por boxes. Bottas, Bortoletto, Bearman y Ocon pararon rápido para poner gomas duras y aguantar hasta el final sobre el giro 10.

>>Leer más: Franco Colapinto y un beso al muro en la segunda sesión en Mónaco

Antonelli se tomó el buque en los primeros giros, con record tras record. Norris ataca a Gasly. Alonso y Stroll pararon a cambiar gomas blandas. El resto con medias.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2063609338229330035&partner=&hide_thread=false Not the start Max wanted at all!



Onboard with Verstappen as he fails to make it off the grid here in Monaco #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/wAWB8H37I9 — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

Max Verstappen, el primer eliminado del GP. Se quedó parado en la largada y abandonó. Buena largada de Pierre Gasly, que superó a Lando Norris y quedó 7°. Colapinto ganó un lugar y es 13°. Checo Pérez pasó de 18° a 14°.