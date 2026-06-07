Agroactiva condensó el pulso productivo de la región, entre la innovación y el arraigo territorial

Con fuerte protagonismo de municipios del sur santafesino, la megamuestra volvió a exhibir tecnología, negocios y estrategias locales para sostener empleo, innovación y proyectar el desarrollo

El intendente de Las Parejas, Horacio Compagnucci describió los desafíos de la industria local frente a las importaciones.

La edición 2026 de Agroactiva volvió a instalar a Armstrong como epicentro del campo argentino y, en un sentido más amplio, como una vidriera que condensa la identidad productiva del interior. En un predio atravesado por maquinaria de última generación, nuevas tecnologías y un incesante movimiento de público, la muestra volvió a ofrecer algo más que una exposición: un espacio donde se cruzan expectativas, diagnósticos y tensiones sobre el rumbo del desarrollo.

Desde primeras horas de la mañana de cada jornada el ingreso masivo de visitantes reflejó ese pulso. Productores, empresarios, estudiantes, funcionarios y representantes institucionales recorrieron los stands, participaron de charlas y buscaron oportunidades de negocio en un contexto marcado por una campaña agrícola favorable, que dejó mayor liquidez y renovó expectativas de inversión.

En ese escenario, las localidades de la región dijeron presente con una impronta clara: mostrar que el desarrollo no es una abstracción, sino una construcción cotidiana que nace en cada parque industrial, en cada Pyme y en cada política pública territorial.

En esa línea, Roldán participó con una delegación que combinó industria, servicios y producción de valor agregado. La ciudad exhibió un entramado productivo que se expande más allá del agro tradicional y que encuentra en este tipo de eventos una plataforma para proyectarse.

La presencia fue acompañada por el intendente Daniel Escalante, quien además de respaldar la participación local, puso en agenda uno de los temas que atraviesa silenciosamente a toda la región: la infraestructura. “Somos la única localidad atravesada por el cruce de la AO12 con la vieja ruta 9, un punto donde hay un embudo que necesita una solución urgente”, advirtió.

La definición excede lo local. Por ese corredor circula gran parte de la producción que se dirige a los puertos del Gran Rosario, lo que convierte a ese nudo vial en un punto crítico tanto para la logística nacional como para la vida cotidiana de la ciudad. “Por ahí pasa cerca del 70% de la producción de granos del país. Es un problema nacional, pero también lo padecen todos los días los vecinos”, sintetizó.

En ese contexto, Escalante fue enfático al reclamar definiciones concretas respecto del traspaso de las trazas nacionales a la provincia para habilitar obras largamente postergadas. “No alcanza con lo discursivo: tiene que plasmarse administrativamente”, señaló, al tiempo que dejó en claro que las expectativas están atravesadas por la experiencia reciente. “Después de muchas promesas, hasta que no lo veamos, no lo vamos a creer”, resumió.

Su planteo condensó uno de los ejes que atravesó toda la exposición y conformó un argumento de reclamo reiterado: el crecimiento productivo requiere infraestructura acorde. Sin rutas seguras, accesos ordenados y conectividad eficiente, el dinamismo del interior encuentra límites concretos.

Apuesta a la innovación

Ese mismo enfoque apareció en otras intervenciones recogidas durante la muestra. El intendente de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci, vinculó directamente la actividad que se expresa en Agroactiva con el funcionamiento del cordón industrial y portuario del sur santafesino. En ese sentido, destacó que existen proyectos en marcha para ampliar la capacidad operativa en los puertos de la región. “Hay empresas que están apostando a crecer, con inversiones importantes para incorporar mayor volumen en los puertos de Villa Gobernador Gálvez y Alvear”, indicó, en referencia al rol clave que cumple la logística en la cadena agroindustrial.

Sin embargo, su mirada incorporó una advertencia: ese impulso convive con un contexto adverso para el sector industrial. Según planteó, “está siendo bastante maltratado por políticas que no lo miran con la importancia que debería”, lo que introduce incertidumbre en la toma de decisiones y condiciona la planificación.

La tensión entre potencial y dificultad fue una constante a lo largo de la exposición. En ese punto, la presidenta comunal de Bigand, Natalia Valeri, aportó una lectura más conceptual sobre el valor de Agroactiva. “Reúne a toda la fuerza agropecuaria y agroindustrial de la provincia y del país”, afirmó, y destacó que la muestra permite visibilizar la magnitud del entramado productivo.

Además, subrayó que el evento trasciende lo estrictamente comercial. En su análisis, no solo es una vidriera de inversiones y tecnología, sino también un espacio de encuentro. “Además de las rondas de negocios, hay un encuentro humano que también es importante”, señaló, en referencia a las redes que se construyen entre actores del territorio.

La heterogeneidad de perfiles que circulan por el predio —desde pequeños productores hasta grandes empresas, pasando por cooperativas, instituciones educativas y organismos públicos— muestra una de las características centrales del modelo santafesino: su diversidad y capilaridad territorial.

Con dificultades

A pocos kilómetros de Armstrong, la voz de Las Parejas aportó otra dimensión al análisis. El intendente Horacio Compagnucci describió un escenario atravesado por la incertidumbre. Si bien reconoció una cosecha importante, advirtió que el contexto no es uniforme y que muchas actividades enfrentan dificultades.

Las Parejas - Horacio Compagnucci 1

“El conglomerado agroindustrial involucra a todos. No se salva una empresa sola si el mercado no está bien”, explicó, reflejando la interdependencia que caracteriza a la cadena productiva.

En esa línea, señaló una realidad heterogénea: mientras algunos sectores logran sostener su nivel de actividad, otros enfrentan problemas para cubrir costos operativos crecientes, en un contexto de precios internacionales retraídos y cambios en las condiciones del mercado.

Las mentadas importaciones

El impacto de la apertura de importaciones también apareció como una de las preocupaciones. “Hoy comprás cualquier cosa por Internet y eso rompe la cadena comercial. Atenta contra nuestros talleres, contra el trabajo local”, advirtió, poniendo en evidencia la presión sobre las economías regionales.

En ese marco, la expectativa se deposita en el rol dinamizador de Agroactiva, especialmente a través de las líneas de financiamiento con tasas subsidiadas, que aparecen como una herramienta clave para motorizar ventas y sostener el nivel de actividad. “Es un momento propicio y ojalá el ánimo acompañe”, señaló.

Aun así, el reclamo vuelve sobre un punto estructural: la necesidad de reglas estables. “La política agropecuaria y la política industrial tienen que ser una política de Estado”, sostuvo, en un planteo que se repitió en distintos sectores de la muestra.

Ese mismo espíritu se reflejó en la participación de Alvear, con una agenda centrada en innovación, empleo y transición energética. Allí se desarrolló la conversación público-privada “Alvear Ciudad: convergencia de Vaca Viva y Vaca Muerta”, que reunió a referentes del sector productivo y político, y dejó como eje la idea de complementariedad entre actividades.

Alvear - Pablo Farías y Carlos Pighin 1

El intendente Carlos Pighin destacó la presencia por primera vez con stand propio y sostuvo: “Nos sentimos parte del ecosistema productivo de Santa Fe”. En la misma línea, remarcó una visión activa del desarrollo: “En Alvear no esperamos que las cosas pasen, estamos construyendo lo que viene”.

El diputado nacional Pablo Farías, por su parte, puso el foco en el rol de las Pymes, a las que definió como el núcleo del sistema productivo. “Las empresas no están pidiendo subsidios ni proteccionismo, sino herramientas para trabajar”, afirmó, y volvió a remarcar la necesidad de inversiones en infraestructura.

Ambos coincidieron en la importancia de la articulación público-privada como base del desarrollo y rechazaron lecturas enfrentadas entre sectores. “No creemos en falsas dicotomías entre campo, energía o minería. Son actividades complementarias”, concluyó Pighin.

La cara del crecimiento en la región

Con más de 260 establecimientos productivos y cerca de 10.000 puestos de trabajo, Alvear sintetiza una de las caras del crecimiento regional, donde la industria, la innovación y la diversificación productiva se integran al esquema agroindustrial.

En conjunto, las experiencias de Roldán, Las Parejas, Villa Gobernador Gálvez, Bigand y Alvear permiten leer Agroactiva más allá de la exposición. Allí se visibilizan tensiones, desafíos y oportunidades que atraviesan al interior productivo en su conjunto.

Lejos de una mirada exclusivamente macroeconómica, la megamuestra volvió a evidenciar que el motor del desarrollo está en el territorio: en las decisiones cotidianas de productores, empresarios y gobiernos locales que, incluso en contextos inciertos, sostienen una dinámica de crecimiento.

Agroactiva, en ese sentido, no solo refleja la realidad del sector, sino que también la interpela. Entre expectativas de inversión, reclamos por infraestructura y demandas de previsibilidad, la exposición volvió a funcionar como un termómetro del país productivo.

Un país que muestra capacidad, diversidad y vocación de desarrollo, pero que también reclama condiciones lógicas y más estables para consolidar ese potencial en el tiempo.

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