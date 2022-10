La Rambla Catalunya amaneció vandalizada con pintadas de Central

Rosario Central no termina de salir de su laberinto institucional

La posibilidad de que Central sea sancionado tiene que ver con el uso reiterado por parte de la barra brava de pirotecnia, especialmente en el partido contra Unión, y de la exhibición de una bandera con la leyenda "Permiso piden los giles".

pintadas canallas.jpg Toda la Rambla Catalunya amaneció este miércoles con pintadas de Rosario Central Foto: La Capital / Francisco Guillén.

En Central esperan la confirmación sobre si habrá clausura total del Gigante ya que deben comenzar a organizar el partido y no es lo mismo que haya público o que no lo haya. Internamente manejan la información de que no habría hinchas canallas en la despedida del equipo en el torneo.

Las pintadas en la Rambla Catalunya se realizaron cuando en cuestión de horas se confirme o no la decisión del gobierno provincial.

De acuerdo a lo que pudo averiguar La Capital, a la resolución que dispone la clausura del Gigante sólo le faltaría la firma del ministro Rubén Rimoldi. Una vez que eso suceda, desde el Ministerio de Seguridad se le cursará a Central la notificación formal.