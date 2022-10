Central jugaría con el Gigante vacío por decisión del Ministerio de Seguridad

Central aún no fue notificado de manera formal, pero el club maneja de manera extraoficial la información de que el partido frente a Colón, por la última fecha de la Liga Profesional , sería sin público, por disposición del Ministerio de Seguridad de la provincia. La medida sería un castigo ante la cantidad de pirotecnia utilizada en los últimos partidos, especialmente contra Unión, cuando además se colgó una bandera con la inscripción ”Permiso piden los giles” .

En Central esperan la confirmación sobre si habrá clausura total del Gigante ya que deben comenzar a organizar el partido y no es lo mismo que haya público o que no lo haya. Internamente manejan la información de que no habría hinchas canallas en la despedida del equipo en el torneo.