La provincia descarta reabrir las paritarias y los docentes públicos y privados amenazan con paros

Los representantes sindicales criticaron esa postura de las autoridades provinciales y aseguraron que si no surge otro tipo de predisposición del gobierno para reconsiderar algunos puntos del acuerdo anterior, ya anticipan la posibilidad de conflictos y medidas de fuerza.

Paritaria docente: Amsafé y Sadop anticipan conflictos si no se reabre la negociación

“Los dichos del Pusineri forman parte de un modo del gobierno de encarar estos temas. El año pasado pedimos el adelantamiento de paritarias, y todo terminó en conflicto porque el gobierno provincial se negó, aún cuando a nivel nacional se concedieron aumentos”, remarcó Roque Jaimes, secretario gremial de Amsafé. Y enfatizó: “Nadie puede negar que la inflación superó ya lo esperado, largamente. Por eso es necesaria la recomposición salarial y creemos que es posible, por los números que el mismo gobierno publicita”.

“Queremos recuperar poder adquisitivo, no solamente no perder contra la inflación. Queremos adelantar los tramos de aumento y la discusión, porque así, a septiembre no se llega”, resaltó Jaimes, en declaraciones a La Ocho

El referente de Amsafé consideró además que “cuando la provincia se niega a dialogar, siempre se termina en conflicto con los trabajadores, más allá de lo que quiera el sindicato, porque cada medida la votan los docentes”.

“Se aleja de la gente”

Por su parte, Martín Lucero, titular del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) de Rosario, consideró que “la negativa del gobierno provincial a rediscutir aumentos de sueldos demuestra lo alejada que está la política de lo que necesita la gente. En todas las escuelas, docentes y padres nos plantean el problema de la inflación. El registro que la gente tiene acerca de cómo la inflación se come los salarios es brutal, pero la política habla de cosas alejadas de la cotidianeidad”, consideró.

“El pedido de reapertura de paritarias es racional. Sucede con todos los sindicatos en todo el país, y en Santa Fe está la ventaja de que ya están pautados los tramos de aumento. Es cuestión de adelantarlos y eso solucionaría varias cosas”, subrayó Lucero.

El líder del Sadop Rosario sostuvo que “claramente se ve una situación de conflicto, y esto está muy empujado por las bases. Si la inflación se come el 30 por ciento del aumento, sin dudas pondremos sobre nuestra mesa la discusión acerca de una medida de fuerza”.

“El acuerdo de marzo fue realizado en un mundo distinto. La inflación ya se comió el aumento de ese mes. Hoy, el gobierno nacional está reabriendo las paritarias y el provincial no puede mirar hacia otro lado. Es indefendible plantarse en un congelamiento salarial”.

Por su parte, en declaraciones periodísticas desde la ciudad de Santa Fe, el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, sostuvo que la provincia no convocará por el momento a los gremios estatales para discutir salarios en paritarias. “La provincia ratifica el compromiso oportunamente asumido y conversado con los gremios de que el salario durante este año le iba a ganar a la inflación. De la misma manera procedimos el año pasado y lo logramos cumplir”, sostuvo.

Así, remarcó que el sueldo de mayo, a cobrarse en junio, llegará con un incremento del 8 por ciento, lo que acumula una suba del 30% en el año. “Cualquier medición o índice inflacionario no va a superar ese porcentaje, por lo que los salarios van a seguir estando encima de la inflación”, destacó Pusineri.