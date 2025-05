La Peti celebró 101 años sin secretos: "¿Cómo llegué? No me di cuenta"

“ Oh, mi nombre es larguísimo: María Flora Lombao de Regaglia ”, responde a La Capital. Algunos dicen que no le gusta. Ella es la Peti, desde hace mucho tiempo, cuando Ariel, uno de sus nietos, la empezó a llamar así por su baja estatura y le quedó el apodo . El pasado 28 de abril, la Peti celebró su cumpleaños 101. Ella, que deja plasmado en cada frase su tono exportado del español que heredó de sus padres, Pedro y Florentina, que llegaron desde la región de La Coruña en tiempos donde la Primera Guerra Mundial convertía a Madrid en un lugar poco ideal para tener una familia

Con una fiesta a puro color, La Peti celebró un nuevo aniversario. “¿Cómo llegué a esta edad? Y qué sé yo. No me di cuenta”, sentencia cuando se le pregunta. Según ella no hay secretos, está todo a la vista. Con el pasar de los años su acercamiento a “Dios y la Virgen” la volcaron a la religión: “Están siempre cuidándome”, dice. Cuenta que no toma pastillas, no sufrió grandes enfermedades y una sola vez tuvo un accidente, siete años atrás, donde se lesionó la parte baja de la columna, que se curó simplemente con reposo. Fue un mes de cuidados y la última vez que se acostó. Ahora prefiere dormir sentada, tiene rechazo de volver a la cama.