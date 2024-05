La mamá del niño ahogado en Jockey Club: "Nuestra vida es tierra arrasada desde que a Facu se la arrancaron"

No. No hay palabras para definir este dolor oceánico. No las hallan el lenguaje ni, menos aún, la madre y el padre devastados por tamaña tragedia. Facundo Gorga, de 10 años, jugaba el 2 de enero último con sus amigos en la pileta de Jockey Club, en Fisherton, cuando quedó atrapado unos ocho minutos eternos en la boca de un ducto, que los dirigentes de la centenaria institución habían dejado sin rejilla. Tan increíble como real: la protección de hierro “había sido retirada porque se oxidaba y manchaba el agua de la pileta”, como declararon los socios y socias testigos en la investigación de la causa por homicidio culposo. Así, el ducto de la bomba succionadora se llevó los días, la sonrisa y los sueños de Facu, un pibe de diez años, que era “pura vida”.

-Yo creo que debo haber estado uno o dos meses shockeada. Después del shock estuvimos perdidos los dos (por su esposo, el arquitecto Gabriel Gorga), deambulábamos sin rumbo, a tientas, buscando una explicación, buscando alguien que nos ayudara a entender, buscando alguna palabra que alumbrara tanta oscuridad, tanto dolor, tanta injusticia. Y todo ese proceso hizo que yo no pudiera salir a hablar y a contar todo lo que nos pasó.

-¿Qué pasó ese día en la pileta?

-Llevé a mi hijo a jugar al club y se me murió. ¿Sabés lo que es prepararle la mochila a tu hijo para llevarlo al club y al otro día prepararle el velorio? Mi hijo estaba jugando, se estaba divirtiendo y, de repente, una trampa mortal en la pileta lo chupó y lo mató.

-¿Cómo era Facundo?

-¿Facu? Te voy a mostrar una foto de Facu para que entiendas. Facu era un sol. Era un nene alegre, vivaz, esta sonrisa la tenía siempre dibujada. Siempre. Te transmitía serenidad, alegría. Sus ojos eran siempre chispeantes, eran ojos alegres, vivaces. Esta foto lo representa bien. Estaba lleno de amigos, que lo querían. Era generoso, solidario, muy muy muy buena persona. Facu les daba amor a todos los que lo rodeaban. Mi hermano siempre decía: “El tiene amor para todos”. Siempre se entregaba en todo lo que hacía. Era un chico que ponía el corazón y el alma en todo lo que hacía. La maestra siempre decía: “El deja todo”. Dejaba todo y se comprometía y se involucraba con lo que estaba haciendo. Facu era nuestro único hijo, la luz de nuestra vida.

-¿Cómo hacés para sobrellevarlo?

-Y... mirá, es lo más difícil que nos tocó transitar en la vida, creo que es lo más difícil que le puede tocar a cualquier ser humano: perder a un hijo a tan corta edad y con una muerte tan cruel, tan trágica...

-Y tan absurda como evitable...

-Absurda y evitable. Fue una muerte trágica, mi hijo no murió de una muerte súbita, murió de una muerte trágica y evitable, pero fácilmente evitable.

-¿Estás enojada?

-Ehhh... mirá, he tenido y tengo muchos sentimientos encontrados: impotencia, bronca, dolor, angustia, frustración, pero el sentimiento que me acompaña siempre, siempre, siempre es el dolor profundo, agudo, lacerante, un dolor que no da tregua. Explotó una bomba en nuestra vida. Nuestra familia, toda, no solamente sus padres, es tierra arrasada. Quedamos devastados: sus abuelos están destrozados porque perdieron al nieto y porque ven mal a sus hijos; mi suegra, que vive en Buenos Aires y que hacía poquito se había caído y quebrado la cadera y está en tratamiento de rehabilitación para volver a caminar, cuando le contamos empezó a sufrir una depresión profunda; los primos están desconsolados; una sobrina de Facu está con psicólogo; mis sobrinitos tienen miedo, sufren pesadillas, a la noche llaman a la madre, le dicen que tienen miedo de morir siendo chicos; empezaron a tener miedo de meterse en la pileta, tienen miedo de que haya un agujero que los chupe. Esta tragedia evitable nos destrozó la vida a todos. A nosotros nos dejó todo eso, pero lo más terrible es que a Facundo le arrebataron su vida, sus sueños, sus proyectos, sus posibilidades de desarrollarse, de tener amigos, de realizarse, de ser feliz...

-Eso es lo peor inclusive que este dolor.

-Es peor que todo el dolor. A él le arrebataron su vida entera en ocho minutos.

-Es inexplicable.

-Es inexplicable. Es inexplicable por donde lo mires.

-¿Y estás enojada con Dios?

-Yo soy creyente. No, no estoy enojada con Dios porque pienso que esto no fue obra de Dios, esto fue obra de los hombres, esto es consecuencia de la inoperancia, la desidia, la negligencia y la imprudencia de un grupo de hombres. Dios me da fuerzas todo los días para levantarme y seguir.

-¿Estás enojada con el club?

-No. Si yo pienso en el club como los socios, no estoy enojada.

-El club es de los socios.

-Exacto. Los socios son nuestros amigos, son los amigos de Facu. El club son toda la gente que escribió en las redes sociales, los socios que piden justicia, el club son todos los socios que pidieron que la comisión directiva renuncie, que fueron a declarar espontáneamente ante la fiscal (Mariela Oliva) contando antecedentes de esto, las familias que nos apoyaron y que nos siguen apoyando. Es impresionante el apoyo que recibimos. Voy caminando por la calle, me encuentro con amigas que me abrazan y se largan a llorar conmigo por el dolor que esto les generó. Hay familias que no conocíamos que nos escribieron, hay familias que no conocíamos que nos están acompañando y apoyando. Con ellos no estamos enojados. A ellos les debemos una profunda gratitud.

-Estás enojada con las autoridades del club.

-Con las autoridades del club estoy absolutamente decepcionada.

-¿Cómo nadie se dio cuenta de que faltaba la rejilla?

-En función de lo que los socios fueron a declarar, esto pasó hace aproximadamente 40 años, con un chico de 10 años al que lograron sacar y sobrevivió. Después hay otro testigo, que es un hombre adulto, que declaró que esto le pasó hace aproximadamente cinco años, que se asustó mucho porque le chupó un brazo y logró zafar. Escribió una nota que presentó en el club, donde él explica todo lo que sucedió. Y hay un tercer socio, amigo de este hombre del caso anterior, quien se encontró con el presidente del club, Charles Roberts, y le dijo que esa pileta tenía una trampa mortal y que había que hacer algo. A la pileta le pusieron una reja, pero después, no sabemos por qué, en la misma presidencia de Charles Roberts se quitó la reja y nunca más la volvieron a poner. O sea que el presidente sabía que había una trampa mortal.

-¿Y por qué sacaron la rejilla?

-No lo sé. Supuestamente dicen que porque era de hierro y se oxidaba con el agua. ¡Tendrían que haber puesto otra! Una de plástico. Tendrían que haberla sustituido, no quitado y dejar la trampa mortal sin ningún tipo de protección.

-¿Qué dijo la pericia de los bomberos sobre la rejilla?

-La pericia de los bomberos fue contundente: dijo que no había una rejilla y que, además, no había rastros de que la hubiese habido. No había marcas de tornillos y de que haya estado pegada. En definitiva, concluyó que “era una trampa mortal”. La persona que sacó fue un socio amigo, a quien la fiscal le preguntó si había rastros de una rejilla rota o algo así y le contestó rotundamente que no los había. Además no había ningún tipo de protocolo de emergencia. La bomba estaba funcionando, todo el mundo gritaba que apagaran la bomba, pero durante al menos ocho minutos nadie la apagó.

-¿El club no declaró luto y abrió al día siguiente de la muerte de Facu?

-A mi hijo lo declararon fallecido el día 3 (de enero) y al día 4 el club no decretó el duelo, siguíó con sus actividades normales. Como era enero había actividades para los chicos y me contaron mis amigos que cuando los profesores escribieron que el día 4 la colonia seguía normalmente, los padres les dijeron: “Nosotros estamos de duelo, nuestros hijos están de duelo y no van a ir”. Los padres decidieron no ir ni mandar a sus hijos el día 4 y no entienden por qué no había sido declarado el duelo ese día. El 5 el club decretó el duelo y los días 6 y 7 circuló por las redes una nota que decía: “Este finde nadie va al club, estamos de duelo por Facu”. Fueron los propios socios quienes lo decidieron. Y me consta que esos dos días no fue nadie porque tengo amigos que viven en forma aledaña y me contaron que el club estuvo totalmente vacío.

-¿El club quería ocultar el caso?

-Exactamente. Eso se manifesta en el primer comunicado, que es un comunicado frío, ellos hablan de la muerte de mi hijo como un “evento”, como si hubiera sido un accidente donde no habría ninguna responsabilidad de parte de las autoridades del club.

-Como si le hubiera caído un rayo...

-Exactamente. Como si hubiera ido corriendo y hubiera tenido una muerte súbita por darse con un cordón en la nuca. No fue eso lo que pasó.

-¿Pensás que se estaban lavando las manos?

-Creo que sí. No quieren hacerse responsables ni hacerse cargo de este homicidio. En ese primer comunicado me animaría a decirte que todos o la mayoría de los socios se expresa y dice que “esto fue negligencia de las autoridades” y les piden la renuncia a toda la comisión directiva. En ese primer comunicado, donde los dirigentes reciben el repudio de los socios, quienes les piden justicia por Facundo y piden que se esclarezca el caso, ellos sacan un segundo comunicado, que esta vez ya no lo suben a Instagram sino que lo suben a la página web del club para que los socios no puedan expresar sus opiniones, y ahí dicen que van a investigar el caso. Pero lo dicen en un segundo comunicado y como consecuencia del repudio que generó el primero. Parece más haber dado un volantazo a último momento que sea el sentir verdadero de las autoridades.

-¿Ninguno renunció?

-Ninguno. Me pregunto: ¿A ninguno le dolió la muerte de mi hijo? ¿A ninguno le dolió la muerte de un nene de 10 años? ¿A ninguno le dolió una muerte injusta, inmerecida, evitable? ¿Pudieron dormir esa noche? ¿Y las noches siguientes? ¿Ninguno se puso en el lugar de los padres, de los abuelos, de los tíos, de los amigos de Facundo? Esto que le pasó a Facundo le podría haber pasado a cualquier chico. A sus hijos, a los amigos de sus hijos, sus sobrinos, a sus nietos. ¿No tienen una gota de empatía ante el dolor del prójimo?

-A priori, todas autoridades tienen algún grado de responsabilidad...

-Yo entiendo que sí y que tienen que hacerse cargo. El presidente es quien preside el grupo. El presidente, a la cabeza, con todos los miembros de la comisión directiva, deben conducir el buen funcionamiento integral del club. Todo lo que pase en el club es su responsabilidad, y mucho más si ya lo sabían, si conocían los antecedentes. ¡Se tienen que hacer cargo! Ninguno renunció y creo que hubiera sido lo correspondiente desde el punto de vista ético, humano e institucional: dar un paso al costado y permitido que la Justicia investigara.

-¿Alguien del club se comunicó con ustedes para darles sus condolencias?

-No. Ni el presidente ni ninguna autoridad del club lo hizo, y les habría correspondido institucionalmente. Al presidente, por ser la autoridad máxima, quien preside la institución, le habría correspondido comunicarse con nosotros, pero no lo hizo, ni él ni nadie. Esto no me consta, pero tengo entendido que se acercaron al sanatorio y al velatorio, pero los socios amigos les pidieron que no lo hicieran. De todos modos no se comunicaron de ninguna forma institucional con un contacto directo con nosotros.

-¿Tampoco hicieron un minuto de silencio durante la disputa de la Copa Davis en el club al mes de la muerte de Facundo?

-No.

-¿En el club sabían que había una trampa mortal?

-El presidente Charles Roberts sabía de la existencia de esa trampa mortal en la pileta y conocía los antecedentes peligrosísimos que implicaba. En esa pileta en algún momento hubo una reja, que en la presidencia de Charles Roberts se sacó y no se volvió a poner. A eso se llama negligencia. Y habilitar una pileta con esa trampa mortal que puede llevarse la vida de un niño se llama imprudencia.

“Le cobraron la cuota de fútbol tres meses después de la tragedia”

Por su parte, el abogado penalista Víctor Corvalán, representante de los padres de Facundo Gorga, reveló este viernes a este diario que “una muestra de cómo se manejan los dirigentes de Jockey Club es que a la familia del niño que murió el 3 de enero le siguieron cobrando la cuota de fútbol hasta abril”.

Consultado sobre la responsabilidad de los dirigentes del club en la muerte del niño, Corvalán advirtió que “aquí no hay nada que negociar porque si hubiera habido una rejilla Facundo estaría con nosotros”.