La ley de educación vuelve a encender alertas en la Iglesia Católica

La Iglesia Católica de Santa Fe ratificó su postura contraria a la futura ley de educación que logró el año pasado media sanción en la Cámara de Diputados provincial. La posición fue expresada a través de un comunicado de los obispos, que fue transmitido antes del comienzo de sesiones extraordinarias, que tiene este proyecto en agenda de la Cámara alta.





Esta temática generó inquietudes en la Iglesia Católica que ya el año pasado exhibió su rechazo y mantuvo reuniones con diferentes grupos legislativos para hacer notar su postura. Este tipo de acciones, junto a la influencia eclesiástica y la de otros sectores sociales, provocó que los senadores terminaran aceptando que iban a trabajar en cambios al proyecto inicial. Es por este cuadro de situación, que la iniciativa legislativa sigue en comisión.

"Pretendemos que la futura ley comprenda a todos. No aspiramos a una «ley católica», sino a alcanzar la mejor ley para el conjunto de todos los santafesinos", señalaron los obispos santafesinos, quienes se reunieron la semana pasada en Rosario. Y, ante el inminente tratamiento del proyecto en Senadores, recordaron sus "conversaciones y los aportes técnicos al texto del mencionado proyecto".

En ese sentido, el presbítero José Luis Ayala, delegado episcopal para la Educación del Arzobispado de Santa Fe, resaltó que "el comunicado busca recordar todo el trabajo que se ha venido haciendo en distintas reuniones con distintos estamentos del gobierno. Nosotros seguimos trabajando y buscando consensos para poder estar incluidos todos en la ley, que estén abarcadas todas las realidades, que son muy disímiles, y deben estar contempladas, porque una ley no puede hacer borrón y cuenta nueva, y más en educación".

"Más allá de las ideologías y pensamientos de turno, la escuela trasciende. Hay que darles herramientas lo suficientemente amplias para que estén todos incluidos. No está en juego una cuestión religiosa, acá hay concepciones de persona, de vida, que tienen que ser respetadas. Porque en montones de lugares hay católicos, protestantes o judíos que van a escuelas públicas, y que no necesariamente van a escuelas confesionales. La legislación tiene que ser lo suficientemente amplia para respetar a todos", amplió Ayala.

Además, precisó como fundamental "el tema de idearios educativos de las escuelas privadas. Recordamos que somos un solo sistema educativo que tiene dos tipos de gestiones, no se puede quebrar el sistema diciendo que uno es laico y otro puede ser no laico, porque el sistema educativo es uno solo. Esto no significa que se quiera imponer religión en la escuela pública, pero sí recordar que somos un sistema con dos gestiones", expresó sobre la definición que incluye el proyecto de que "la educación es gratuita, laica, única y plural".

Y subrayó que va en contra de "la propia idiosincrasia en cuanto a la capacitación docente. Los derechos que se pretende ingresar en cuestiones laborales de docentes privados que se rigen por otras leyes que son las nacionales, más allá de que el Estado provincial haga aporte de una parte del pago de sueldos".

Tema habilitado

Vale recordar que el proyecto de ley de educación está entre los temas habilitados por el gobernador Miguel Lifschitz para su tratamiento en la Cámara de Senadores, en el marco del 136º período extraordinario de sesiones de la Legislatura de la provincia de Santa Fe, que a pesar de haber concluido su receso administrativo y parlamentario el lunes pasado, recién volverá a sesionar el próximo jueves.

Todavía no hay precisiones, pero de darse cambios al proyecto, debería volver a la Cámara baja y allí ver si estos son aceptados o si los Diputados insisten en el proyecto aprobado anteriormente.

Entre los reparos de la Iglesia Católica se encuentran la escasa participación que tiene la educación privada en el proyecto, y la educación sexual integral que está garantizada en la ley de educación provincial que votaron los Diputados el 20 de septiembre de 2018.

Sobre los tres artículos (del 116 al 118) incluidos en la Cámara baja al proyecto (originalmente presentado por el Ejecutivo) que garantizan la ley de educación sexual integral en los establecimientos educativos de la provincia, el presbítero también indicó que "son escuetos y en líneas generales se concuerda, porque allí se habla del respeto a las opciones que hacen los padres y a los idearios de las instituciones. Lo que sí pedimos es que estas visiones tengan la suficiente amplitud para que todas las visiones estén incluidas".